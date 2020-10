Nemocnice České Budějovice, a.s. znovu navyšuje kapacitu obou odběrných míst na COVID-19. Od pátku 30. října do 13. listopadu pak drive-in odběrné místo na letišti posílí i příslušníci armády.

Odběrné místo na budějovckém letišti. | Foto: Nemocnice České Budějovice

„Od dnešního dne do 13. listopadu posílila drive-in odběrné místo na letišti Armáda ČR, díky které se podařilo znovu navýšit kapacitu a průchodnost odběrným místem. Příslušníci armády budou na letišti provádět stěry i o víkendu v čase od 8 do 16 hod. Tyto termíny jsou standardně přístupné v našem objednávkovém systému na webu https://infekce.nemcb.cz/, kde veřejnost nalezne další potřebné informace. Žádáme všechny zájemce o stěr, aby využili možnosti objednání a nedomáhali se provedení stěrů bez předchozí rezervace,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.