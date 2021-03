S novou uzavírkou v jihočeské metropoli musejí počítat řidiči i cestující městské hromadné dopravy.

Pro společnost Mondi, která vlastní papírny v této části města, byla zahájena oprava železničního přejezdu na křižovatce Lidické třídy a Papírenské ulice. Vyžádalo si to úplnou uzavírku Lidické třídy. Komunikace patří Jihočeskému kraji. Sobotní práce na přejezdu ovšem byly pro mnohé řidiče překvapením, protože veřejnost nebyla obvyklou cestou o uzavírce informována.

Objížďka je vedena ulicí Boženy Němcové pro vozidla do 3,5 tuny. Nejlépe je odbočit již na náměstí Jiřího z Poděbrad, před kterým varuje před uzavírkou dopravní značka. Týká se to i řidičů, kteří Lidickou využívají jako součást jedné z objízdných tras za uzavřenou silnici Roudné - Plav. Větší vozidla nad 3,5 tuny musejí využít například silnici I/3 a trasu buď přes Litvínovický most nebo přes Včelnou.

Práce na přejezdu by měly skončit nejpozději 5. dubna 2021. V regionu je například uzavřen aktuálně i průjezd mostem nad železnicí v Trocnově a od pondělí budou dopravní omezení spojena s rekonstrukcí kruhové křižovatky v Hluboké nad Vltavou na silnici do Týna nad Vltavou.