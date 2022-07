Hlášení o nehodě obdržel dispečink Horské služby kolem půl páté a vzhledem k nahlášené povaze zranění také ihned vylétl vrtulník z Českých Budějovic. „Kromě dalších, ne právě lehkých poranění, existovalo podezření na vážný úraz páteře. V takovém případě je vždy požádána o součinnost LZS, protože transport po zemi by mohl znamenat vážné komplikace, ne-li přímo ohrožení života,“ popsal okolnosti záchrany Aleš Fejfar, zasahující člen Horské služby Šumava.

Ani převoz takto zraněného pacienta k vrtulníku by nemusel být bez problémů, ale naštěstí je nedaleko bikepraku heliport. „My jsme zatím zafixovali mladíka, který byl chvíli v bezvědomí a pak se probral, do vakuové matrace a umístili ho na speciální nosítka. V těch jsme ho velmi šetrně dopravili k našemu vozu a dále na heliport,“ uvedl k zásahu Aleš Fejfar s tím, že posádka vrtulníku pacienta nato transportovala do nemocnice v Českých Budějovicích.