„Na lyžaře a snowboardisty bude čekat nová sjezdová trať Lipenská i se svou dvousedačkovou lanovkou,“ upozornila mluvčí společnosti Lipno Servis Olga Kneiflová.

Zahájení sezony o prvním prosincovém víkendu podpořilo nedávné sněžení, takže kromě sněhu technického tam leží i několik centimetrů sněhu přírodního. „Jsme rádi, že nabídneme lidem možnost sportovat na čerstvém vzduchu a věříme, že do týdne spustíme i další lanovky,“ řekl k tomu generální ředitel Skiareálu Lipno Matěj Kratochvíl.

Skiareál bude otevřen tradičně od 8.30 do 16 hodin. A platit budou pochopitelně aktuální podmínky vlády pro návštěvu lyžařských středisek. Kontrolu očkování nebo prodělané nemoci očekávejte v první řadě při nákupu skipasů na pokladnách v Klientském informačním centru u centrálního parkoviště. Z něj bude od neděle pravidelně pendlovat skibus mezi parkovištěm P1 a P2.

Lyžaři, pozor! Lipno zahajuje provoz v neděli

Sezóna zahajuje za příznivých cenových podmínek. Cena jednodenního skipasu pro dospělou osobu bude 600 Kč, pro děti a seniory (od 65 let) 410 Kč, studenty a juniory 500 Kč.

V neděli také zahájí České dráhy zkušební provoz jednotek RegioPanter na trati 195 Rybník – Lipno nad Vltavou. „Tyto moderní soupravy budeme na trať nasazovat nepravidelně o víkendech, abychom prověřili technické možnosti jejich trvalého provozování na této trati v budoucnu,“ uvedl Martin Hurajčík, ředitel Oblastního centra obchodu Západ Českých drah. „To by pak umožnilo zavést pohodlné přímé vlaky z Českých Budějovic přes Rybník až do Lipna nad Vltavou.“

Zkušební provoz zahájí zvláštní vlak, který bude odjíždět z Českých Budějovic do Rybníka a dále do Lipna nad Vltavou v neděli 5. prosince v 11:04. Pak bude tento den jednotka RegioPanter nasazena i na dalších vybraných pravidelných vlacích mezi Rybníkem a Lipnem. Zpět do krajské metropole se bude vracet jako zvláštní vlak, který bude odjíždět ze stanice Vyšší Brod klášter v 17.50 a do Českých Budějovic přijede v 19.14 hodin.

RegioPanteři jsou moderní bezbariérové elektrické jednotky s klimatizovaným interiérem. Cestujícím nabízejí také palubní Wi-Fi síť, zásuvky pro dobíjení cestovní elektroniky a místa pro přepravu kočárků a jízdních kol. Současný počet čtyř jednotek RegioPanter v Jihočeském kraji v roce 2022 doplní dalších 10 úplně nových vlaků. Platit v nich bude běžný tarif Českých drah.