Příspěvku města České Budějovice se ujal zastupitel Viktor Lavička. Představil jednotlivé fáze rozšiřování modrých parkovacích zón a zmínil také netradiční formu projednávání připomínek občanů v letošním roce distanční formou. „Účastníci velice ocenili zajímavé spojení interaktivních forem služby YouTube a chatovací platformy Slido, které občanům v covidovém čase umožnilo aktuálně se k tématu vyjádřit a zástupcům města či projektantům na to okamžitě reagovat,“ sdělil Viktor Lavička.

Dopravní problematiku v minulých dnech prezentovalo město České Budějovice i na konferenci pro odbornou veřejnost o dopravě v klidu. Jak správně komunikovat parkovací politiku? To bylo hlavním tématem, které rezonovalo osmým ročníkem mezinárodní konference České parkovací asociace, který se konal od 7. do 9. září 2021 na Vysočině.

Už tento týden musejí řidiči v Českých Budějovicích počítat s částečnou uzavírkou silnice č. I/34 v místě křižovatky silnic I/20 x I/34 x II/634 (Okružní ulice, Generála Píky, výpadovka na Lišov). Omezení má trvat od 10. 9. 2021 do 14. 11. 2021. Při stavebních úpravách křižovatky, které se provádějí pro Ředitelství silnic a dálnic ČR bude vybudován nový odbočovací pruh přímo na lišovskou výpadovku. Provoz bude zachován v obou směrech. Doprava povede ve zbývajících jízdních pruzích.

Zakázku pod názvem Parkovací místa Máj by měla podle náměstka primátora Petra Holického realizovat společnost SaM silnice a mosty. Firmu čeká výstavba místní komunikace, chodníků, parkoviště v prostoru točny MHD na sídlišti Máj, vybudování nového veřejného osvětlení nebo práce na vodovodním i kanalizačním potrubí či úpravy zelených ploch. „Vznikne 74 nových parkovacích míst v místě, kde je jich dnes kritický nedostatek,“ doplnil Petr Holický s tím, že stavební práce by mohly začít už na podzim letošního roku.

