Testování paměti i poradenství pro rodinné příslušníky je možné zdarma využít kdykoliv během roku, a to po předchozím telefonickém objednání Kontaktní telefon: 601 577 631. Více informací na: https://www.ddmajcb.cz/

V rámci Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, která je každoročně připomínána 21.9. nabízí v Dps Máj testování paměti v tzv. TÝDNU TESTOVÁNÍ PAMĚTI až do 24. září 2021.

"V loňském a částečně i v letošním roce vlivem pandemie byly naše aktivity – testování paměti utlumeny. Nyní opět nabízíme testování paměti, a to nejen zájemcům z Českých Budějovic, ale i z širokého okolí. O tuto službu, která je poskytována zcela zdarma, je velký zájem," dodává Dagmar Dvořáčková.

"Každý z nás má někdy problémy s pamětí, ale zda se jedná o Alzheimerovu chorobu je nutné rozeznat co nejdříve. Včasná diagnostika a podávání léků může zmírnit příznaky nemoci či ji dokonce pozastavit. Domov pro seniory Máj České Budějovice je jedním z kontaktních míst České alzheimerovské společnosti a jediným místem v Českých Budějovicích. Celoročně zde nabízíme zdarma pro zájemce testování paměti i sociální poradenství. Testování paměti provádí certifikovaná konzultantka se zdravotnickým vzděláním a dlouholetými zkušenostmi v péči o osoby různými druhy demence," říká Dagmar Dvořáčková z českobudějovického Domova pro seniory Máj.

Problémy zejména s krátkodobou pamětí mohou poukazovat na zdravotní problémy. Nikdo by je proto neměl podceňovat.

