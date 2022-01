Na českobudějovickém sídlišti Máj v blízkosti točny MHD vzniklo nově 84 parkovacích míst. „Parkoviště přispěje k řešení kritického nedostatku míst v této lokalitě. Je otevřeno veřejnosti, byť v tzv. režimu stavby. To znamená, že vjezd na parkoviště je označen značkami upozorňujícími na průjezd stavbou, ale zaparkovat obyvatelé mohou,“ přiblížil situaci náměstek primátora Petr Holický. Parkování je zde umožněno od závěru minulého roku.

Podle Petra Holického nebrání drobné vady a nedodělky provozu parkoviště a budou zhotovitelem odstraněny v dohodnuté lhůtě. Zbývá ještě provést plánovanou výsadbu zeleně. „To bude možné uskutečnit s ohledem na klimatické podmínky až na jaře příštího roku,“ upřesnil finalizaci prací náměstek.

Devět milionů

Předmětem zakázky celkem za více než devět milionů korun bez DPH byla výstavba místní komunikace, parkoviště a chodníků podél nových parkovišť vč. veřejného osvětlení v těsné blízkosti a s návazností na současnou točnu MHD v ulici A. Barcala. Zhotovitelem je firma SaM silnice a mosty. Nová zeleň jednak nahradí zeleň vykácenou v důsledku provedení stavby a jednak hlukově i opticky oddělí obytné domy od nově vybudovaného parkoviště.

Na realizaci jsou uzavřeny dvě smlouvy, na provedení stavebních prací vč. výsadby zeleně a smlouva na provedení následné pětileté péče o vysazenou zeleň.

Uzavírky v regionu

V regionu je třeba počítat s dopravními omezeními jak v Českých Budějovicích, tak jinde v okrese. K nejvýznamnějším uzavírkám patří v Českých Budějovicích dlouhodobá uzavírka Dobrovodské ulice mezi Českými Budějovicemi a Dobrou Vodou. Má trvat do srpna tohoto roku. Do října platí krátká objížďka v Novohradské ulici, kde se staví druhá polovina nadjezdu nad budoucí dálnicí D3. Jinde v okrese je potom především nutné počítat s uzavírkou u Trocnova, kde se staví nový most přes železniční trať.