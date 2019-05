Jihočeské divadlo (JčD) začne 1. července prodávat vstupenky na představení, která se nebudou konat v budově v ulici Dr. Stejskala ale na Mariánském náměstí.

U příležitosti oslav 100 let uměleckého divadelního souboru v jihočeské metropoli se totiž uskuteční projekt Bouda. Ten diváky pozve na zmíněné náměstí od listopadu 2019 do ledna 2020 na čtyřicet inscenací do dřevěného objektu, který bude zapůjčen od bratří Formanů. Úvodním představením bude podle ředitele JčD Lukáše Průdka opera Dalibor v úpravě Miloše Formana s libretem Pavla Drábka. Ale divadelní šéf slibuje, že přes listopadový termín nikomu chladno nebude. Topit se bude minimálně na 18° C. „Nikdo nemusí mít obavy,“ zdůrazňuje s úsměvem Lukáš Průdek a dodává, že organizátoři budou dělat všechno proto, aby nebyla zima ani účinkujícím.

Než si Češi postavili Národní divadlo, hráli mimo jiné v Praze v dřevěném objektu zvaném Bouda. Symbolicky se Bouda nazývá i projekt, který má podpořit záměr postavit novou divadelní budovu na budějovickém Mariánském náměstí.

S aktuálními přípravami oslav JčD se seznámili na posledním jednání i budějovičtí radní. Podle náměstka primátora Juraje Thomy se připomene nejen 100 let od vzniku uměleckého souboru , ale i 200 let budovy a 70 let souboru Malého divadla. „Na mariánském náměstí začne stavba Boudy 9. listopadu,“ říká Juraj Thoma s tím, že hrát se bude v objektu s dřevěnou konstrukcí až do ledna a představí se nejen soubory JčD.

Náklady na projekt Bouda, který se stane součástí letošních oslav v Jihočeském divadle (JčD), mají podle náměstka primátora Juraje Thomy činit přibližně šest milionů korun. Další akce k oslavám 100 souboru JčD, 200 let budovy na nábřeží Malše a 70 let souboru Malého divadla pak mají vyjít na necelé čtyři miliony korun.

V Boudě na mariánském náměstí se bude hrát od listopadu do ledna, ale objekt bude vytápěný. Zima podle šéfa JčD Lukáše Průdka nehrozí ani návštěvníkům ani účinkujícím. Šatna k dispozici nebude, takže bundy a kabáty si návštěvníci nechají na sobě nebo je složí na klín. Malé občerstvení však zajištěno bude, v samostatném objektu vedle Boudy, kde se budou například také prodávat vstupenky.

Divadelní akce má kromě oslav několika výročí také znovu upozornit na ideu, postavit na Mariánském náměstí novou divadelní budovu, což se řeší už desítky let a obecně na širší možnosti využití náměstí. „Nejde nám o Boudu samotnou, ale o celý prostor,“ vysvětluje Lukáš Průdek. „Chceme ukázat, že Mariánské náměstí může být živý prostor, kde kultura má svoje místo,“ říká Lukáš Průdek.

Provizorní divadelní objekt nabídne podle náměstka primátora Ivo Moravce 230 míst. Jak upozorňuje ředitel JčD Lukáš Průdek, každý soubor divadla nachystá jedno představení. Mimo jiné činohra připravuje hru Bertolda Brechta Zadržitelný vzestup Arthura Uie. V lednu 2020 ale diváci uvidí v akci i bratry Formany. Vstupné by mělo být vyšší než je pro JčD obvyklé, ale zatím nebylo přesně stanoveno. Dramaturgická část akce však už začala. Balet svůj kus zkouší, ostatní čeká intenzivní nácvik až po letní sezoně na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

Původně měla být Bouda letní scénou, ale přípravy zkomplikovalo výběrové řízení na zamýšlený objekt. Nakonec se tedy půjčí dřevěná konstrukce s plátěnou střechou od bratří Formanů.