Zvýšenou pozornost budou příští týden muset věnovat řidiči průjezdu Mariánského náměstí v Českých Budějovicích.

V úterý 21.4.2020 v období 8,15 hod – 14,00 hodin nebude v provozu světelné signalizační zařízení (SSZ) na křižovatce Mariánské náměstí. Důvodem je havarijní oprava hlavního rozvaděče, ze kterého je SSZ napojeno k odběru elektrické energie. Dopravu bude řídit PČR.

Úplně uzavřena bude českobudějovická místní komunikace Na Výsluní z důvodu realizace vodovodní a kanalizační přípojky. Termín uzavírky je od 21. dubna 2020 do 23. dubna 2020.

V současnosti je v Českých Budějovicích omezena doprava v Rudolfovské ulici u obce Vráto. Jezdí se zde kyvadlově.

Neprůjezdný je most přes Dobrovodskou stoku v Nádražní ulici, měl by být uzavřen do konce příštího týdne.

Uzavřen je například na Českobudějovicku také most v Nových Homolích, až do počátku července.