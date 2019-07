Další fázi přípravy mají za sebou české basketbalistky do 20 let, které čeká domácí evropský šampionát elitní divize A. V Klatovech se Češky pokusí navázat na loňské zlato z divize B a pokusit se proti evropské elitě uhrát co nejlepší výsledek. „Tlak na nás vyvíjen rozhodně bude, protože je určitě něco jiného hrát na domácí půdě než někde v jiném státu. Zároveň to bude obrovská motivace pro nás a doufám, že se kousneme a úspěch bude,“ hlásí křídelnice Ludmila Dudáčková po návratu z Běloruska.

Tam mladé Lvice sehrály dva přípravné zápasy proti domácímu týmu a připsaly si dvě hladké výhry. "Pro Češky je to povzbuzení, protože na předchozím turnaji ve Francii se jim dva ze tří zápasů příliš nepovedly," myslí si trenér a sportovní manažer strakonického klubu Petr Martínek. „Rozhodně je to pozitivní motivace. Zápasy proti Francii a Belgii nebyly zrovna vydařené. Ale zápas, co zápas jde vidět, že se posouváme a více si rozumíme na hřišti,“ vidí posun správným směrem autorka osmnácti bodů ze dvou střetů s běloruským týmem. Tým pod vedením amerického kouče Kena Scalabroniho je pohromadě už déle než měsíc. "Navíc se hráčky znají z předchozích působení v reprezentaci," dodává Martínek. Takže pohoda v týmu je i podle devatenáctileté Dudáčkové velká. „Není to poprvé, co se tahle parta sešla spolu, protože pár let už v reprezentaci působíme. Jako introvert za sebe můžu říct, že parta jsme skvělá a rozumíme si,“ tvrdí s úsměvem.

S postupujícím časem budou mít hráčky „životní“ turnaj v Klatovech stále víc a víc v hlavě, dlouholetá mládežnická reprezentantka si ale zatím myšlenky na hlavní událost léta nepřipouští. „Nevím jak holky, ale já na šampionát myslím jen tak zlehka a soustředím se na nejbližší zápasy, které mě čekají,“ vyhlížela Dudáčková dvojzápas s Německem v Berlíně. Po seniorském evropském šampionátu se k týmu připojí další Jihočeška, křídelnice Veronika Voráčková. „Podle mě se bude muset nám ze začátku trochu přizpůsobit, protože je zvyklá z žen, kde je kvalita basketbalu vyšší, ale do evropského šampionátu se sehrajeme a Verča bude určitě velkým přínosem. V úterý odjíždíme na další přípravné zápasy do Berlína, kde Verča už bude působit,“ těší se Dudáčková.

V kompletní sestavě i s loňskou MVP šampionátu divize B Voráčkovou mohou Češky pohlížet vysoko, „Lída“ však nemá před začátkem turnaje přehnané ambice. „Jelikož U20 postoupilo z divize B do divize A, tak si myslím, že se toho moc od nás neočekává. Na druhou stranu můžeme jen překvapit a pro mě by byl úspěch se dostat do první osmičky,“ říká sebevědomě.

Jako křídlo KP Brno by mohla v posledních dnech řešit i spekulace kolem finančních potíží týmu, ta však otázku o případné změně angažmá odmítá. „Mé pokračování bude stále za KP Brno, kde mám ještě dva roky podepsanou smlouvu, takže mé rozhodnutí je jasné,“ uzavírá Dudáčková.