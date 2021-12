Není průkaz původu (PP) jako průkaz původu:



• Průkaz původu vydává FCI (Mezinárodní kynologická federace).

• Prověřte si podezřelého chovatele, či chovatelskou stanici na Českomoravské kynologické unii.

• Průkaz původu vystavený německými organizacemi IHR ((Verein Internationaler Hundefreunde aller Rassen = Klub mezinárodních přátel psů všech plemen), nebo IBC (Internationaler Biewer Yorkshire Club) nemá váhu. Jde o „chovné stanice“, které ve skutečnosti zastřešují chov jakýchkoliv plemen a titulují se pouze jako přátelé chovatelů psů.

Podle dobře informovaného zdroje Deníku ještě minulý měsíc inzerovala na různých bazarových stránkách, či vlastním facebookovém profilu množství roztomilých štěňátek s PP za horentní sumy. Podnět veterinářům a městskému úřadu měl podat její syn, který shledal, že situace je již neúnosná. V současnosti se totiž majitelka nachází v nemocnici. Odtud se zkoušela před potencionálními kupci ospravedlnit. „Stala se katastrofa, viděla jsem fotky v médiích. O psy se měl postarat syn, nezvládl to. Štěňátka i dospěláci v době, kdy jsem se starala já, byli v pořádku. Nemůže se věřit všemu, co se říká.“

Podle některých jejích odběratelů uměla psy před předáním „dobře prodat“. „Připravila je včetně papírů, očkovacího průkazu, očipování, nebyli s ní žádné problémy,“ hodnotí paní Jana. Fotila je na výstavních dečkách, stylovala je s mašlemi i hračkami, aby vypadali roztomile. „Vymklo se jí to pravděpodobně z rukou a chov se začal nekontrolovaně rozšiřovat,“ odhaduje. Chovatelka se podle ní psů jen tak nevzdá, zaplatí pokutu i péči.

Správní řízení

S chovatelkou bylo zahájeno správní řízení. Do jeho ukončení jsou zvířata v jednotlivých útulcích umístěna v předběžné náhradní péči a zatím je tak není možné adoptovat. To potvrdila i vedoucí zainteresovaného odboru životního prostředí v Jindřichově Hradci Ivana Nováková. „Omlouvám se, v uvedené věci vedeme správní řízení, které je neveřejné, z tohoto důvodu Vám Vaše otázky nemohu zodpovědět. Děkuji za pochopení,“ reagovala na dotazy Deníku.

Chovatelka měla podle kontrolorů z veterinární inspekce porušit hned několik bodů zákona na ochranu zvířat proti týrání, zejména omezováním napájení, omezováním pohybu a nevhodnými podmínkami chovu. „Psi se v době odebrání nacházeli ve špatném výživovém stavu, měli přerostlé drápy a byli znečištěni výkaly, které se válely po celé podlaze, protože je nikdo neodklízel. Neměli k dispozici napájecí vodu ani krmivo,“ upřesnil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Odebrání psů se minulý čtvrtek 9. prosince zúčastnili inspektoři Státní veterinární správy z Jihočeského kraje ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec, policisty, starostou obce Plavsko Františkem Bočkem a pracovníky odchytové služby Animal Rescue a čtyř útulků pro opuštěná zvířata.

Měla vyděláno, mohla zaplatit péči

Chovem se dle očitých svědků linul extrémní zápach, většina drobných pejsků byla ve špatném výživovém, fyzickém i psychickém stavu. Někteří z nich souhlasí s pochybami Deníku, zda se mohla zvířata do tak žalostné kondice dostat za měsíc nepřítomnosti chovatelky.

„Nevím, jak dlouho pobývá v nemocnici, ale zdá se, že toto je problém dlouhodobějšího charakteru. Nevím, kolik roků paní je, ale dle inzerce na štěňatech vydělala dostatek peněz na to, aby v případě, že sama nemůže, si zaplatila pomoc. Stejně jako útulek musí zaplatit ošetřovatele, stejně tak paní mohla alespoň tuto situaci řešit takto,“ sdělila ředitelka Útulku Olomouc Ligy pro ochranu zvířat Hana Dědochová, v jejímž zařízení se v současnosti zotavuje celkem 18 psů z této množírny.

Bezzubí a prolezlí parazity

Stejného názoru je i majitel a provozovatel útulku a odchytové služby Animal Rescue Vladimír Kössl z Českých Budějovic, který pomáhal se zabavením zvířat. „Stav, který jsem tam viděl z pohledu dlouholetého pracovníka odchytové služby, mohu rozdělit na dvě polohy. První je nepořádek uvnitř, který mohl teoreticky vzniknout v nějakém období, kdy tam majitelka nebyla a psi nebyli venčeni,“ zmínil.

Oproti tomu stav samotných zvířat byl dlouhodobého charakteru. „Nevěřím tomu, že by takto vypadala za relativně krátkou dobu. Psům chyběly zuby, měli olysalou srst, přerostlé drápy, trpěli parazity, ušním svrabem, kudy by se do chovu dostal, když byli zavření celou dobu uvnitř a měli být předtím zdraví. To není věc, která by se zavlekla ventilací a infikovala celý chov, to je opravdu záležitost dlouhodobá, zanedbaná a neléčená,“ konstatoval Kössl.

Problémy i dříve

V pondělí 6. prosince před samotným zásahem veterinární správa společně se starostou v chovu provedla kontrolu. Potom, co byly shledány nedostatky, byl na čtvrtek sjednán odchyt zvířat. Jak dodal starosta František Boček, kontrola ve stejném objektu a totožné chovatelky, se uskutečnila i před třemi lety. „V té době měla přiznaných deset nebo dvanáct psů, do nemovitosti nás vůbec nevpustila, jen je postupně vynášela a ukazovala veterinářům ke kontrole,“ popsal starosta s tím, že tehdy žádné pochybení neshledali.

Na obecním úřadě podle něj zvoní stále telefon. „Volají mi nejen novináři, ale i kupující, kteří se to dočetli. Ptají se, jestli nenaletěli, a na další informace,“ vysvětlil Boček.

Časovaná bomba

Sousedi pozorovali, že když se majitelka vzdálila například na nákup do města a pak se vracela, že z domu vychází několikačetné štěkání. „Nikdo nemohl ani tušit, kolik s ní uvnitř společně žije nebohých stvoření, byla to časovaná bomba,“ popsal jeden z obyvatel Plavska. Chovat je měla v obytné části, jak v přízemí, tak v půdním přístavku v provizorních kotcích.

