Na Monínci prodlužují sjezdovku

Monínec - Zatímco dosud využívali lyžaři pouze 200 metrů dlouhou hotelovou sjezdovku zasypanou umělým sněhem, od pátku už se svezou po 500 metrech horní části hlavní sjezdovky se čtyřsedačkovou lanovkou.

V areálu na Monínci se už lyžuje.Foto: archiv redakce

Všichni řidiči pak ocení i zhruba 70 nových míst na parkovišti.

"Od prosince pak ještě přibude kamerová kontrola horní i dolní stanice místní lanovky," doplňuje novinky mluvčí areálu Radek Polák.

Sjezdovky jsou od pátku do neděle v provozu od 9 do 16 hodin a pak při večerním lyžování od úterý do soboty od 18 do 21 hodin.