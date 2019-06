Hluboká nad Vltavou - Na zámku Ohrada u Hluboké letos připravili novinku.

Myslivecké slavnosti v loveckém zámku Ohrada v roce 2018. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Radka Doležalová

V sobotu 22. června od 9 do 17 hodin se v Národním zemědělské muzeu Ohrada koná už 18. ročník Národních mysliveckých slavností. V neděli pak nově navazuje Dětský myslivecký den od 10 do 16 hodin. Po oba dny je nachystán bohatý doprovodný program – ukázky práce s koňmi, lovecká kynologie, sokolnictví, exkurze za zvěří do blízké obory, cimbálová muzika či vernisáž výstavy Kouzlo myslivosti ve dřevě a kovu.