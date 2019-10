Potvrdila, že SŽDC počítá s rekonstrukcí celé výpravní budovy včetně navazujících přízemních křídel pod prvním nástupištěm. „Bude se opravovat fasáda, střecha, interiéry včetně oživení stávajících nevyužitých prostor a přilehlé plochy. Nově se navrhuje hlavní příchod do budovy směrem od Lannovy třídy. Bude navazovat na modernizované zázemí pro cestující a komerční prostory včetně dalších služeb pro cestující,“ informovala.

V severním křídle by měla vzniknout i policejní služebna.

Lidé se mohou těšit také na obnovu přilehlých venkovních prostranství. SŽDC plánuje v rámci oživení přilehlého okolí vybudovat i parkoviště pro imobilní občany, prostor pro zásobování a cyklověž. Celková rekonstrukce objektu vyjde zhruba na 580 milionů korun.

Pro místní je plánovaná rekonstrukce dobrou zprávou. Pro podnikatele, kteří tu mají provozovnu, ale rekonstrukce znamená starosti.

Miluše Petrová je majitelkou nádražní pivnice osm let a nyní žije v nejistotě, protože nedostala konkrétní informace o tom, co bude dál. „Očekávám uzavření pivnice a po rekonstrukci zřejmě bude výběrové řízení. Uznávám, že zrekonstruovat se to musí a asi není vyhnutí. Zřejmě nám zvýší nájem,“ obává se žena, která odhaduje, že denně hospodu navštíví třicet až čtyřicet lidí. Ráda by na místě zůstala. „Uvidí se podle nájmu,“ dodává s tím, že dojíždí do Budějovic z Ražic na Písecku.

Někteří soukromníci si už teď však chtějí být jisti svým budoucím příjmem, a tak raději odcházejí jinam. Od roku 2009 v nádražní budově sídlí autoškola Josefa Němce. Ten se rozhodl, že k Novému roku opustí prostory. „Pořádně nevím, jaké změny tady budou. Nemůžu čekat, až přijde změna. Musím firmu přestěhovat dříve,“ říká rozhodnutý majitel autoškoly.

Navýšení nájmu v nových prostorách nádraží se obává i prodavačka, která si nepřála uvést jméno. „Myslím si, že nájmy tady porostou, já nejsem majitelka, ale slýchám to od zaměstnanců drah. Zatím je to jedna paní povídala, nevím, jak to tady bude vypadat,“ podotýká žena ze stánku.

Informovala, že nově se navrhuje hlavní příchod do budovy směrem od Lannovy třídy, který bude navazovat na modernizované zázemí pro cestující. Rekonstrukce by podle ní měla odstartovat v první polovině příštího roku. „S ohledem na památkovou ochranu nemovitosti je návrh konzultován s Národním památkovým ústavem a odborem památkové péče magistrátu. Bude zachován historický ráz objektu. Vnitřní dispozice bude doplněna o malou obchodní pasáž,“ prozradila.

Václava Kadlicová z Českých Budějovic, stejně jako většina obyvatel, úpravy vítá. „Několik let se o tom mluví a myslím, že budova by si rekonstrukci zasloužila už dávno. Je to ostuda krajského města. Pohybují se tu opilci. Já jsem před 14 dny přijela od dcery v půl jedenácté večer a řekla jsem, že už takhle nepojedu. Šla jsem po Lannovce – a to už takhle pozdě nikdy,“ poukázala žena, jež vzpomínala, jak kdysi jezdila s rodiči vlakem ze Zlivi do Budějovic. „Byl tu dětský koutek a rodiče nás sem mohli dát, když něco vyřizovali,“ vylíčila.