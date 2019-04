Objednávky na využití nového víceúčelového hřiště v Nových Homolích už přijímá TJ Slovan Černý Dub, který bude sportoviště správcovat.

Podle starosty obce Homole Jana Loukotky stálo hřiště a přilehlé kabiny dohromady téměř devět milionů korun, samotná hrací plocha necelé dva miliony. Využít ji lze pro volejbal, nohejbal, tenis a další míčové sporty, poslední se nyní navíc dodělával koš na basketbal. Vše je hlídané kamerovým systémem. Na přilehlém pozemku se ještě dodělávají v režii obce terénní úpravy. Po čističce odpadních vod jde o největší investici Homol v poslední době.

Ze stavebních prací se v současnosti chystá rekonstrukce komunikace v Jižní ulici. V Korosekách se do terénních úprav pustili ve spolupráci s obcí i místní obyvatelé a budou je nyní dokončovat. Větší akce se připravují ve spolupráci s Jihočeským krajem. „Čeká nás bohatý dopravní ruch,“ říká Jan Loukotka a dodává, že se v květnu chystá oprava mostů na silnicích do Křemže a do Černého Dubu.