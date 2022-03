Projekt se chystá třeba i s hokejovými hráči, kterých dnes žije ve městě celá řada, včetně mistrů světa nebo hráčů NHL. „Zimák projektuje Ateliér 8000, který vyhrál výběrové řízení,“ říká Tomáš Jirsa.

Vedle HC Knights Hluboká by na stadionu mohl působit i tým z českobudějovické (Vysoká škola technická a ekonomická) VŠTE, který hraje univerzitní ligu. Jejich zájem byl u počátků současného záměru. „Chtěli vědět, jestli bychom byli ochotni s nimi stadion udělat dohromady,“ zmínil hlubocký starosta.

Podle Petra Orose, ředitele vnějších vztahů VŠTE se nyní vysokoškolskému týmu Black Dogs Budweis v univerzitní lize daří a nedávno si vedl úspěšně i na mezinárodní akademii v Salcburku. Univerzitní liga ledního hokeje se hraje mezi vysokými školami napříč celou Českou republikou. Tým školy se skládá z mladých hráčů, kteří jsou zároveň vysokoškolskými studenty a je u nich kladený důraz jak na sportovní, tak i studijní výsledky. "Nám by to hrálo do karet," řekl k projektu nového stadionu Petr Oros.

Až bude připraven projekt nového hlubockého zimáku se stavebním povolením, chce město zažádat o finanční podporu Národní sportovní agenturu. Vedle státu a města by se měla podílet i VŠTE. „Je to otevřené a je to příležitost,“ zdůrazňuje Tomáš Jirsa, že by město mohlo získat moderní sportovní stánek, který by vylepšil současné možnosti pro volný čas.

Divácká kapacita má být až 1000 diváků a hala by měla bez ledu sloužit pořádání dalších společenských a sportovních akcí. Náklady se loni odhadovaly na 156,2 milionu korun bez DPH.