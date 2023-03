Dlouhé roky početní hosté navštěvovali v Budějovicích pár kroků od náměstí Restauraci Karla IV. Její hlavní vchod byl ze stejnojmenné ulice. Hned vedle ve velkém výkladu na policích ve vyrovnaných řadách stály chlebíčky a saláty nebo zákusky v bufetu, který byl s restaurací spojen. Provozovna se totiž táhla celým traktem až do dvora, kde se dalo jednak posedět, jednak vyjít na druhou stranu do ulice Stejskala.

Tento týden, na konci února, v restauraci současný nájemce skončil. Za okny je zhasnuto a oblíbené chlebíčky a řízky z vitríny do ulice Karla IV. nahrazuje už jen fotografie ve výloze.

Na oběd i na chlebíčky

Kromě běžného posezení u piva nebo při obědě nabízela velká restaurace velké zázemí pro maturitní i vánoční večírky nebo oslavy narozenin. Mnozí si pamatují nejen stylové vybavení, kde převládalo dřevo a cihla, ale i schopný personál. "S dcerou jsem tam chodila ráda pravidelně na chlebíčky, když byla malá. Pochutnávaly jsme si a zároveň koukaly na ulici, kde je pořád pohyb," říká Andrea Došková z Českých Budějovic.

Právě problémy s obsazením některých pozic nebo pokles tržeb mohly podle informací Deníku způsobit ukončení provozu pod dosavadním nájemcem. Ten by ale mohl otevřít na jiném místě v centru prodejnu lahůdek, která stále fungovala dobře, i když už měla restaurace obtíže. Teď čeká zavřenou restauraci rekonstrukce a ve druhém pololetí by mohla znovu otevřít. Ve dvoře by měla zůstat i socha císaře.

Boj o zákazníky

Zavření restaurace zalitovala pro Deník i jedna prodavaček ve vedlejší prodejně zeleniny a ovoce. "Chodili jsme tam rádi na obědy," konstatovala. Dodala, že není jednoduché udržet si v centru města zákazníky. Třeba ve zmíněné prodejně je třeba stále dbát na širokou nabídku a naštěstí mají řadu stálých zákazníků.

Kolem náměstí v poslední době skončilo několik provozoven z různých důvodů. Prodejna prádla v ulici Stejskala proto, že provozovatelka odešla do penze, lahůdky opodál kvůli tomu, že se nenašel nástupce za dosavadního provozovatele. A sousední trafice poklesly tržby. Skončila i prodejna sportovních potřeb na samotném náměstí.

Pro některé provozovny se dosud nepodařilo nového nájemce najít, jinde se třeba vystřídal sortiment. Místo lahůdek tak je nyní v ulici Stejskala prodejna s ořechy. Těžkosti mají podnikatelé v gastronomii, ale i další v centru Budějovic hlavně od začátku koronavirové krize. Zároveň se ale některé tradiční podniky a prodejny drží dlouhá desetiletí a provoz zahajují i nové.