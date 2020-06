Vloni byl provoz letních plováren a koupališť na Českobudějovicku rozběhnutý na plno už prvního června. Letos jejich otevření zbrzdily koronavir a nepřízeň počasí. Například koupaliště v Borovanech oficiálně otevřelo 8. června, ale kvůli chladnu a dešti přišli zájemci až 12. června.

V Týně nad Vltavou letos zahájili provoz 13. června, takže si ještě užili omezujících opatření. Podle Martina Adzimy, vedoucího provozu, například udělali větší rozestupy mezi lehátky – na požadované dva metry. Oproti jiným sezónám otevřeli později o dva týdny. „Vetšinou začínáme prvního června,“ říká Martin Adzima a dodává, že zpoždění bylo způsobeno počasím, koronavirem neboi tím, že tradiční brigádníci – plavčíci, se letos ještě připravovali na zkoušky. Jako novinku v Týně zakoupili sítě na hru podobnou volejbalu, ale pro čtyři hráče ve čtyřech polích.

V Hluboké nad Vltavou otevřeli tento týden a občané města mají podle pracovnice relaxačního areálu Lucie Havlové letos poprvé možnost nechat si vystavit kartu pro slevu na vstupném. Karta platí i na některá další sportoviště ve městě, kde už ji Hlubočáci mohou několik let využívat.

V sobotu 27. června se chystají zahájit provoz v Olešníku, kde bude podle starosty Milana Kotýnka mimořádně jeden den vstup zdarma a sleva na permanentku. „Otevřeme za každou cenu,“ zdůraznil Milan Kotýnek s tím, že čeká příznivější počasí. Od neděle už bude plné vstupné, ale parkování u areálu bude zadarmo.

Provozovatelé plováren a koupališť předpokládají, že za sezonu si vodního dobrodružství užijí i letos davy lidí. Počasí jim totiž začalo snad konečně přát.

Například nájemce a provozovatel koupaliště Horní Stropnice, Radek Pileček, potvrdil, že ve Stropnici zavítá na koupaliště za léto tisíce návštěvníků. „Máme krásné koupaliště, je obdobné jako budějovická venkovní plovárna. Vodu napouštíme tady z jednoho vrtu, hygiena sem pravidelně jezdí odebírat vzorky,“ sdělil provozovatel. Letos je venkovní koupaliště v Horní Stropnici otevřené od 13. června. „Samozřejmě, že otevření se zpozdilo kvůli covidu, zároveň byla sucha. Vláda se bavila o všem okolo, ale o koupalištích a plovárnách se nebavili vůbec,“ řekl Radek Pileček s tím, že ztráty již zaznamenali. Vstup na koupaliště poblíž centra obce je volný.

Plavci i neplavci se vyřádí také na přírodním koupališti v Borovanech. Otevřeno je zde během letních prázdnin od 10 do 21 hodin. Jana Timmermansová, tajemnice borovanského městského úřadu, uvedla, že sezona byla zahájena 8. června, avšak kvůli nepříznivému počasí si většinou lidé přišli zaplavat až 12. června. Součástí přírodního koupaliště v Borovanech je i dětské hřiště a hřiště na míčové hry. Základní celodenní vstupné je v červenci a v srpnu 50Kč.

Na budějovické venkovní plovárně zaplatí dospělí za celý den 80 korun, děti od tří let do 150 cm polovinu. Tomáš Novák, ředitel Sportovních zařízení města informoval, že přes léto bude otevřená venkovní plovárna i krytý bazén. „Když bude venku škaredé počasí, tak zavřeme a lidé si zaplavou ve vnitřním, krytém bazénu. Uvnitř je otevřená padesátka. Tobogán je odstavený, protože provoz atrakcí je zakázaný,“ popsal. Na letní plovárnu můžete vyrazit denně od 9.30 do 20 hodin, otevřená je od 29. května.