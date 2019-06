Boršov nad Vltavou - Historicky první závod Zlatka – Boršov na paddleboardech si užijí závodníci i přihlížející u Vltavy už tuto sobotu. Startuje se v 11 hodin ve Zlaté Koruně na pravém břehu Vltavy na konci louky v kempu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Účastníci vyjedou podle rozdělení do kategorií. Podle starosty obce Jana Zemana ve Vltavě poteče okolo 25 kubíků vody, a tak nejrychlejší plavci dojedou do Boršova po dvanácté hodině. „Zajímavý pro diváky bude jistě průjezd peřejemi okolo hamru pod Dívčím kamenem, tam by ti rychlí mohli býti už okolo půl dvanácté,“ popsal starosta obce Jan Zeman s tím, že nejatraktivnější bude torzo jezu U Rybů, který by první závodník mohl projet okolo oběda.