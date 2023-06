Když hledal Rastislav Kopťar mladší místo pro kavárnu, prohlédl si prostory i Českém Krumlově, Trhových Svinech, Kaplici nebo Českých Budějovicích. Nakonec se s rodinou rozhodli pro České Budějovice, pro okraj Palackého náměstí.

Na Palačáku otevřela nová kavárna, kávu testovali cviční hosté. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Ze Světví pod Novohradskými horami, kde bydlí, je totiž začínající kavárník zvyklý na lesy a louky kolem sebe a na Palackého náměstí má zeleň hlavní slovo. „Otevřít si kavárnu byl můj sen už před lety," říká Rastislav Kopťar a doplňuje, že rodina už vážně zvažovala otevření vlastního podniku před několika lety. Ale přišel covid a plány rázně utnul. Příznivá nebyla ani situace krátce po epidemii.

Teď se ale rodinná rada rozhodla nečekat. „Řekli jsme si, buď teď nebo nikdy," komentuje otevření cukrárny a kavárny Otakarka Rastislav Kopťar. „Palačák se nám líbil. Mám rád zeleň a přírodu," vysvětluje mladý muž a doplňuje, že na Palačáku je zeleně hodně. Náměstí mu ale společensky připadá trochu uvadlé, a tak věří, že by se tu uplatnil slušný podnik. A České Budějovice jsou také v přijatelné vzdálenosti od Světví. „Abychom to neměli sto kilometrů do práce," usmívá se Rastislav Kopťar ml. s tím, že je odhodlán vydržet i v nelehké době.

Rodinný podnik

Otakarka otevírala k 1. červnu 2023 a mladý provozovatel se svěřil Deníku, že má hlavu z prvního dne úplně mimo. Není z oboru, ale je nadšeným amatérským kuchařem. Vystudovanou má střední zemědělskou školu, vyrůstal na vesnici a děda i strýc byli zemědělci. "Od malička jsem vyrůstal mezi zvířaty, mám rád koně," říká Rastislav Kopťar ml., ale připojuje, že ho také bavilo vaření a vždy si přál mít nějaký menší podnik.

KVÍZY: Jste skutečný znalec jižních Čech? Otestujte se v našich kvízech

Na Palačáku se v místech, kde je nově otevřeno, vystřídala řada provozoven, naposledy tam byl Bar Gorila. Ale dlouhý čas nyní přízemí nárožního domu mělo zatemněná okna, protože prostor byl prázdný. „Co tu bylo dříve, víme jen z doslechu, místní se zastavovali, když jsme kavárnu připravovali," říká kavárník. Teď příchozího vítá v přízemí posezení a šachovnicová dlažba a v patře pult se zákusky a kávou a další sezení v zajímavě členěném prostoru. Vše zařizovala rodina sama podle svého stylu, kolegyně z prodejny diářů naproti, Jarmila Ságová, pomohla s uměleckým provedením nápisů. V Otakarce s Rastislavem Kopťarem bude i jeho otec, maminka a bratr, pravý rodinný podnik. Hotelovou školu má jen Rastislav Kopťar starší.

Na punčák celý týden

Nabídnou tu i snídani. Míchaná vejce se slaninou, chlebem a rajčato-rukolový salát nebo vídeňské párky s jablečným křenem, hořčicí a chlebem. Druhá varianta snídaně vyjde na 145 korun. Mezi zákusky se najde tradiční punčák, větrník nebo domácí štrúdl či kubánský dort. „Než jsme začali, pozvali jsme kamarády. Udělali jsme doma soukromou sešlost a ochutnávali. Nemůžete vystřelit z první,“ naznačuje Rastislav Kopťar ml., že přípravy zahrnovaly i test dodavatelů. V kavárně pak byl druhý test na kávu, kterou dodává včetně přístrojového vybavení českobudějovická firma. Vyhrála kvalitou i tím, že servis zajistí kdykoliv po otevírací dobu. A při zkoušce byli pozváni cviční hosté různého věku, aby se lépe ověřilo, co si bude provoz žádat. Otevírací doba bude sedm dnů v týdnu a většinou od 7 do 19 hodin, o víkendu se bude otevírat od 9 hodin.