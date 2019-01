České Budějovice – Tehdejší student Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity Ctibor Šatánek šel pěšky z Budějovic do Prahy uctít spolu s dalšími jihočeskými studenty hrdinský čin Jana Palacha.

„Nevěřil jsem, že by mohl Palach svým činem zvrátit události, ale jeho čin jsem pochopil,“ vzpomíná senior na dramatické události roku 1968. „Hlavně mě štve, že řada lidí na sociálních sítích dneska označuje Palacha za člověka nesvéprávného. Byl to hrdinský čin a celá společnost to tenkrát jednoznačně ocenila. Byla to od něj velká oběť a nerozumím některým dnešním reakcím. Těsně po pohřbu to vypadalo, že se možná situace změní,“ dokáže se při vzpomínce rozohnit Ctibor Šatánek.



Bezprostředně po Palachově upálení se sešli studenti i ostatní občané na tehdejším Žižkově náměstí (dnes náměstí Přemysla Otakara II.). „Těžko odhadnu počet, ale řekl bych, že tam bylo tenkrát 7000 lidí. Několik studentů drželo ve vypuštěné Samsonově kašně hladovku,“ vzpomíná pamětník. Když Ctibor Šatánek spolu s dalšími studenty ze zemědělské a pedagogické fakulty dorazil zpátky na koleje, zrodil se nápad uctít Palachovu památku a vydat se pěšky do Prahy a zúčastnit se jeho pohřbu.



Z Českých Budějovic vyrazila dvacetičlenná výprava. První den došli do Tábora. „Ještě před Táborem nás kontaktovali redaktoři novin Palcát. Vyfotili nás a udělali rozhovor,“ vzpomíná Ctibor Šatánek na událost.V Táboře poutníci přespali na internátu a druhý den putovali dál. „Lidé po cestě se k nám chovali přátelsky, dostávali jsme buchty, čaj. Dneska někteří Palachův čin odsuzují, ale tenkrát měli všichni porozumění,“ krčí rameny Ctibor Šatánek.



Druhý den nocovali studenti v benešovské tělocvičně vedle nádraží. Kvůli nepříznivému počasí jich několik ukončilo výpravu předčasně. Zbylých třináct pokračovalo, ale třetí den se jim nepodařilo ujít dostatečnou vzdálenost. Místo v Praze nocovali v různých domácnostech v Jesenici u Prahy. Vstávali ve tři hodiny ráno, aby stihli přijít na pohřeb včas. Na filozofické fakultě se setkali s organizátory pohřbu a s nimi pak přišli do Karolina, kde se s Janem Palachem rozloučili.

Náprava. „Nechápu, proč v celých jižních Čechách nemáme po Janu Palachovi pojmenované jediné náměstí nebo ulici. Nyní budeme usilovat o nápravu,“ říká Ctibor Šatánek.