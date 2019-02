České Budějovice - Už podruhé jednali českobudějovičtí zastupitelé o tom, jestli přispějí na opravy katedrály svatého Mikuláše. V létě se u nich požadavek na příspěvek ve výši 1,7 milionu nesetkal s potřebným pochopením. Včera po delší debatě odhlasovali více než dva miliony korun.

Oprava cihlové klenby při rekonstrukci katedrály svatého Mikuláše v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Edwin Otta

„Jedná se o objekt, který si nikdo nevezme, jde o trvalou historickou památku města," upozornil při projednávání příspěvku pro katedrálu její děkan Zdeněk Mareš. Poukázal i na to, že kostel bude po opravách otevřen bez rozdílu pro každého každý den.

V současnosti se upravuje vnitřek katedrály s příspěvkem regionálního operačního programu (ROP). Celá akce měla rozpočet ve výši 25 milionů korun, 21 milionů přispívá ROP, čtyřmi miliony korun se podílí děkanství. Podle Mareše ale vznikly při opravách vícenáklady ve výši 3,5 milionu korun. Hlavně jde o zpevnění klenby nad hlavní lodí a kněžištěm nebo restaurování nově objevené fresky svatého Mikuláše. „S tím se nedalo počítat, je hezké, že máme novou fresku, ale jsou to peníze navíc," řekl k vícenákladům Mareš. Kromě nutných víceprací by se mohly uskutečnit i další akce, například opravy vitráží nebo restaurace varhan. Příspěvky už přislíbilo například ministerstvo kultury nebo Jihočeský kraj. Podle Mareše by bylo škoda takovou nabídku nevyužít a římskokatolická církev proto požádala město celkem o více než tři miliony korun.

Celkem bez diskuse zastupitelé nejprve schválili příspěvek přes 140 000 korun na zpevnění klenby. Další peníze, určené obecně na rekonstrukci ale úplně bez debaty neprošly. Například zastupitelka Lea Klokočková upozornila na nedávno schválený zákon o církevních restitucích. „Možná jsem naivní, ale domnívala jsem se, že požádá katedrála maximálně o půjčku, ne o dotaci," uvedla Klokočková a dodala, že ji překvapilo už to, že bod vůbec zůstal na programu jednání a nebyl stažen. Primátor Juraj Thoma ale upozornil na to, že katedrála svatého Mikuláše patří k nejstarším stavbám ve městě a náměstek primátora Miroslav Joch doplnil, že v Budějovicích není moc turistických lákadel a katedrála k nim jistě patří.

Návrh rady města na další příspěvek ve výši 1,7 milionu pak někteří zastupitelé navrhli zvednout na dva nebo dva a půl milionu. Nakonec byly schválené za město pro katedrálu další dva miliony korun.