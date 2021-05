První hosty obslouží nově otevřený stánek s občerstvením „Budka U tří ptáků“ v lesoparku Stromovka. „Otevře v pátek 14. května v 10 hodin. Podle předpovědi počasí asi bude pršet, což je škoda, ale snad se to v nejbližších dnech zlepší a sluníčko bude lákat k procházce i k občerstvení. Na místě si lidé mohou koupit kávu, nápoje i něco k snědku,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Na piknik do Stromovky bude možné vyrazit už tento pátek. | Foto: Město ČB

Provozovatel bude půjčovat sportovní náčiní, třeba badminton, petang, míč nebo discgolf. K zakoupení budou také piknikové koše i suroviny na grilování, které je možné v těsné blízkosti stánku. Otevřeno bude každý den, od května do října vždy od 9 do 21 hodin, v pátek a v sobotu v létě i do 22 hodin.