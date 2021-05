"Podle předpovědi počasí asi bude pršet, což je škoda, ale snad se to v nejbližších dnech zlepší a sluníčko bude lákat k procházce i k občerstvení. Na místě si lidé mohou koupit kávu, nápoje i něco k snědku,“ informoval Svoboda. Provozovatel bude půjčovat sportovní náčiní, třeba badminton, petang, míč nebo discgolf.

K zakoupení budou také piknikové koše i suroviny na grilování, které je možné v těsné blízkosti stánku. Otevřeno bude každý den, od května do října vždy od 9 do 21 hodin, v pátek a v sobotu v létě i do 22 hodin.

Na oblíbeném místě

Náměstek primátora Tomáš Bouzek je rád, že se Budějčáci dočkali a letošní léto už mohou stánek v parku využívat. "Stromovka je oblíbeným místem relaxace a sportovních aktivit nejen místních. Provoz reflektuje ochranu životního prostředí. Samozřejmostí bude používání vratných kelímků, třídění odpadu nebo využití zbytků v kompostéru,“ zdůraznil Bouzek.

Zkušební provoz

První týden provozovatel Petr Milehner pojdme jako zkušební provoz, kdy chce zjistit, jestli nabídka lidem vyhovuje a o co se nejvíce zajímají. "Určitě budeme prodávat pikador, zapečené panini a bagety, polévky a o víkendech budeme grilovat různé dobroty. V plánu máme také akce pro děti a rodiny. Co se týče piva, chtěli bychom mít vždy dvě značky, každý týden budeme nabízet jeden z místních lokálních pivovarů,“ přiblížil záměry nový provozovatel. Právě jeho firmu vybrali městští radní z početné řady zájemců. Rozhodující byl nejvyšší měsíční nájem a hlavně atraktivní nabídka sortimentu a služeb.