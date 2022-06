Ve středu 1. června 2022 byly opět uvedena do provozu komunikace v Plavské ulice v Českých Budějovicích. Rekonstrukci si zadaly Jihočeský kraj a město České Budějovice. Komunikace byla uvedena do provozu s měsíčním předstihem oproti zbytku stavby. Po rekonstrukci první části Plavské ulice směrem k Roudnému, která proběhla před dvěma lety, se nyní otevírá další část obnovené komunikace. Tedy více než 800 metrů dlouhý úsek od křižovatky L. M. Pařízka a Lidické třídy vedoucí kolem areálu Policie ČR směrem k Roudnému. Na podobu nové komunikace se můžete podívat ve fotogalerii Deníku.

„Záleží nám na tom, aby rekonstrukční práce na jihočeských silnicích zatěžovaly řidiče co nejméně. Jedním z našich nejzásadnějších požadavků směrem ke zhotovitelům proto byla možnost předčasného zprovoznění Plavské k 1. červnu. To se podařilo a Jihočeši tak mohou komunikaci již ode dneška využívat. A to i přesto, že zde ještě pokračují práce na úpravách parkovišť a chodníků včetně přechodů,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro oblast investic Tomáš Hajdušek a ubezpečil, že oprava vozovky na přejezdu u jižní zastávky, která je plánovaná na termín velké železniční výluky v červenci, už se obejde bez větších dopravních omezení a Plavská zůstane průjezdná.

Větší bezpečnost

Cílem celkových stavebních úprav komunikace v Plavské ulici bylo zvýšení bezpečnosti. Původní silnice totiž nebyla přizpůsobena pro společný provoz vozidel, chodců a cyklistů, takže zde v posledních letech bohužel došlo k tragickým dopravním nehodám. Navíc měla na mnoha místech nevyhovující šířkové parametry, takže protijedoucí nákladní vozidla včetně MHD musela při míjení velmi významně zpomalit, aby se mohla bezpečně minout. Celková délka obou etap rekonstruovaného úseku je 1962 m a celkové vynaložené náklady za Jihočeský kraj byly 52,5 mil. korun. Zhotovitelem byly firmy STRABAG a EUROVIA CS.

Financování současné opravy si rozdělily Jihočeský kraj a město české Budějovice, podobně jako loňskou akci, která obnovila silnici směrem k Novému Roudnému a stála necelých 45 milionů korun. Investice do 2. etapy rekonstrukce přinese nové silnice či chodníky nebo kanalizaci a vylepší také parkoviště poblíž Malého jezu.

Podle náměstka primátora Petra Holického se nyní například obnovily vedle vozovky také chodníky, veřejné osvětlení nebo byly posíleny rozvody optických kabelů. Připravena byla i rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě a sadové úpravy.