V Českých Budějovicích se na náměstí Přemysla Otakara II. na pódiu o muziku a zpěv tradičně postarají kapela Dudlajda a dětský soubor Bárováček s muzikou ze ZŠ J. Š. Baara. V Bárováčku podle vedoucí souboru Lenky Skleničkové se letos příprava na zpívání na náměstí spojila s přípravou na nahrávání druhého vánočního CD souboru. „Od září, října jsme cvičili, CD jsme natáčeli v listopadu. Ve škole máme hudebnu, kam jsme si pozvali zvukaře,“ doplnila Lenka Skleničková.

Nejmladší členové Bárováčku budou mít při koledování veřejnou premiéru. Celkem je nyní v souboru asi 50 dětí plus muzika. „My jsme hlavně taneční soubor,“ říká Lenka Skleničková s tím, že jednotlivá nacvičená pásma jsou připravena buď tematicky k nějaké události jako je masopust nebo třeba pro skupinu dětí, takže jsou pásma dívčí nebo například pro menší děti. Mezi koledami je u dětí oblíbená Půjdem spolu do Betléma. „Děti ji dobře znají, není ani třeba učit to nováčky,“ poodhaluje zákulisí příprav Lenka Skleničková a připojuje, že je jen škoda, že v koledě jsou pouze čtyři sóla, protože o ta je vždy velký zájem. A vedoucí souboru zdůrazňuje, že to ukazuje na to, že děti zpívají s radostí, což je to nejdůležitější.

Zvony, Zvonky a Zvonečci

Zpívat se bude v jižních Čechách i na desítkách dalších míst. Na Českobudějovicku například v Trhových Svinech, kde se od začátku koledování zpívá na Žižkově náměstí a Šárka Floderová ze spolupořádajícího Kulturního a informačního centra Trhové Sviny odhaduje, že účast bývala před koronavirem přibližně 150 lidí mimo samotné mladé zpěváky ze Základní umělecké školy Františka Pišingera. „Lidé se na koledování ptají už předem, je to v povědomí,“ připojuje Šárka Floderová s tím, že příprava je zaběhnutou věcí.

Na vánočně vyzdobeném náměstí je vždy hezká atmosféra, hodně dospělých koledníků jsou rodiče nebo prarodiče zpěváků. A jak říká Jiří Balek, sbormistr ZUŠ Františka Pišingera, je to také možnost připomenout si koledy před zpíváním doma u vánočního stromečku.

V ZUŠ působí tři sbory – Zvony, Zvonky a Zvonečci se členy rozdělenými podle věku. „Koledy se zpívají při zkoušce sboru, jako rozezpívání,“ zmínil Jiří Balek a dodal, že děti to více baví než jiné varianty rozezpívání a zároveň se písničky naučí. Společný sbor povedou ještě Marie Balková a jako korepetitor Michael Tröstl. Technické zázemí na akci zajišťuje Kulturní dům Trhové Sviny.