Nová tvář nahradí dosavadního šéfa divadla Lukáše Průdka, který odchází vést Dejvické divadlo.

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Jen do konce letošního roku povede Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích Lukáš Průdek. Město už proto začalo hledat jeho nástupce. Do poloviny dubna se měli přihlásit zájemci o post ředitele divadla s tím, že nastoupit by měli 1. ledna 2023.

Podle náměstkyně primátorky Zuzany Kudláčkové bude výběrové řízení dvoukolové. "O postupu kandidátů do druhého kola rozhodne výběrová komise na základě hodnocení písemně vypracovaných koncepcí a dokumentů," uvedla již dříve k výběrovému řízení Zuzana Kudláčková.

Ve stanoveném termínu podalo přihlášku podle primátorky Dagmar Škodové Parmové šest zájemců. Jihočeské divadlo má čtyři soubory - činohru, operu, balet a ještě soubor Malého divadla. Známé je mimo jiné svým účinkováním v zámecké zahradě v Českém Krumlově před otáčivým hledištěm, kde získává většinu tržeb. Jihočeské divadlo zřizuje město České Budějovice.

Takhle vypadaly Budějce. Divadlo po náletu a požáru, tramvaje v Divadelní

Ve druhém kole čeká na uchazeče ústní pohovor. Vítěz výběrového řízení by měl divadlo vést do konce roku 2029. Lukáš Průdek bude od příštího roku působit v Dejvickém divadle, odkud do Českých Budějovic v roce 2014 přišel.