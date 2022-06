"Semafory by měly pracovat v taktu s křižovatkou Pražská - Pekárenská," doplnil Petr Holický. Rada města nyní schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele.

Přechod na rohu Dukelské ulice a Senovážného náměstí ale zůstane aktuálně bez semaforů. Návrhy na jejich zřízení, alespoň v nějaké provizorní formě, se objevily na internetu v debatách k uzavření parku Dukelská. Kvůli rekonstrukci parku se totiž uzavřel i podchod pod mostem přes Malši. Podle Petra Holického se křižovatka bude přestavovat v delším časovém horizontu.

V dopravním řešení náhradních tras po uzavření cest přes park je pro pěší podle náměstka primátora Iva Moravce doporučena cesta přes most, který se dá podejít na druhém břehu Malše a vrátit se pak k Jihočeskému muzeu opět přes most. Podněty od občanů se projednávaly už při předávání staveniště před dvěma týdny, například v tom duchu, že by se nadále smělo chodit přes park. Nebylo ale možné, aby se chodilo přes staveniště. Cesta přes most je sice delší, ale bezpečná a je podle návrhu dopravních opatření dobrou náhradní trasou pro ty, kteří nechtějí přecházet na okraji Senovážného náměstí přes čtyřpruhovou vozovku se středovým ostrůvkem.

Nyní se na rohu Dukelské a Senovážného ani s provizorním osazením semaforů nepočítá, protože příští týden začínají prázdniny, v září se pak uvidí, jak postoupily práce v parku.