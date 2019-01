České Budějovice – Na kole se možná bude kolem centra Českých Budějovic jezdit bez sesedání. Radnice chce, aby historický střed města obkroužil věnec cyklistických přejezdů.

První by mohl vzniknout v ulici U Černé věže. Dnes by měl cyklista správně na každé křižovatce sesednout, i když je na cyklostezce. V budoucnu by jen zastavil a silnici by přejížděl po vyvýšeném příčném prahu. Plán neodmítá ani dopravní policie.

Projekt je ale teprve v počátcích, jak upozorňuje náměstkyně primátora Ivana Popelová. „Zatím jsme s policií předjednali záměr,“ uvedla pro Deník Ivana Popelová. Primátor Juraj Thoma už ale naznačil další kroky. „Připravíme projekty na změnu dopravního značení. Určitě se zaměříme na místa, která má město dlouhodobě vytipovaná,“ řekl Thoma a dodal, že město bude usilovat o to, aby policie návrhy radnice akceptovala. Naději mají méně frekventovaná místa.

„Policie je schopna přijmout přejezd pro cyklisty například v ulici U Černé věže,“ uvedla okresní policejní mluvčí Regina Tupá. Doplnila ale, že by byly nutné stavební úpravy – musely by se v ulici udělat tak zvané příčné dlouhé prahy.

Za dobrý nápad považuje plán radnice třeba mladý cyklista Pavel Kortus z Českých Budějovic. „Já si myslím, že by to určitě bylo lepší, než současný stav,“ řekl mladý gymnazista k záměru vyznačit cyklostezky i v křižovatkách pomocí vyvýšeného pruhu. „Nevím, jak by to bylo finančně náročné a nevím, jaké jsou možnosti radnice, ale já osobně bych to uvítal. Ne, že by se bez toho nedalo žít, ale prospělo by to,“ doplnil Pavel Kortus.

Přejezdů by se kolem centra mohli cyklisté dočkat nejdříve v létě. Kromě technických detailů a souhlasu všech zainteresovaných institucí, je také potřeba zajistit nutné finance. Náměstkyně primátora Ivana Popelová v této souvislosti upozornila, že letošní rozpočet zatím na takovou investici nepamatuje. „Nutno říci, že ještě musíme intenzivně hledat finanční prostředky na případnou realizaci. S touto akcí jsme v rozpočtu nepočítali,“ uvedla Ivana Popelová.

Někteří kolaři by ale raději viděli větší změny. „Dělat cyklostezky v parku moc nepomůže. Oficiální stezka ze Suchého Vrbného do města, to by pomohlo,“ myslí si Zuzana Nováčková, která každý den dojíždí ze Suchého Vrbného do centra města do práce.

I stezka podobného druhu by se ale ve městě mohla časem objevit, byť ne do Suchého Vrbného. Kromě přejezdů pro cyklisty kolem centra se radnice vytasila ještě s jedním návrhem. V Novohradské ulici by při rekonstrukci chtěla prosadit vyhrazené pruhy pro cyklisty na vozovce.

Tady je ale stanovisko policie o poznání chladnější, než u přejezdů. Podle okresní mluvčí Policie ČR Reginy Tupé jsou pro vedení cyklodopravy v jízdních pruzích stanovené podmínky českou technickou normou. Ta stanoví přesné šířkové uspořádání komunikace a to by za současné podoby Novohradské mohl být problém. „Policie ČR upozornila na dodržení bezpečných odstupových vzdáleností, například zaparkovaných vozidel,“ konstatovala ohledně možných změn v Novohradské Regina Tupá. Primátor Juraj Thoma ale ocenil vstřícnost policie při započatém jednání s radnicí. Například k otázce cyklopřejezdů pak dodal, že v minulosti se k nim policie stavěla velmi rezervovaně.