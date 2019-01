Českobudějovicko – Šef záchranky připouští, že méně akutní případy musí někdy vydržet o chvíli déle.

Nesnesitelně dlouho se rodina Zemanova bála před několika dny o nemocnou babičku. Než pro pacientku do Dolních Kněžeklad přijela sanitka, trvalo to třičtvrtě hodiny. Z Českých Budějovic je to sem nejkratší cestou 32 kilometrů, z Týna nad Vltavou, kde je také výjezdové místo záchranky, necelých 8 kilometrů.



„Operátorka na tísňové lince nás upozornila, že se právě střídají služby, že neví, kdy vyrazí, ale jakmile toho budou schopní, vyjedou. Aspoň, že nám po telefonu radila, jak postupovat, ale stejně to byl hrozný zážitek,“ líčí vnuk ženy, která nakonec skončila v českobudějovické nemocnici.



„Přijde mi absurdní, že by operátorka něco takového vypustila z pusy, navíc v době, kdy se směny střídají, je situace naopak jednodušší, nemůže to hrát negativní roli. V tu chvíli je k dispozici dvojnásobek personálu, každý je povinen přijít do práce čtvrt hodiny před začátkem směny a když to řeknu jednoduše, v případě potřeby na sebe dotyčný hodí kombinézu a jede,“ odmítá střídání směn jako důvod dlouhé dojezdové doby sanitky ředitel zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý.



Připouští ale, že pacienti v některých případech musí na sanitku čekat delší dobu. „Jsou to situace, kdy je posádka na jiném výjezdu. V takovém případě se buď vysílá auto ze vzdálenějšího místa, nebo pacienta požádáme, aby vydržel. Ale to pouze v případě, že se jedná o stav, kdy se dá ošetření odložit, například když obtíže bez výrazných změn trvají šest sedm hodin,“ vysvětluje Slabý s tím, že opravdu akutní stavy lze řešit i vysláním vrtulníku.



Praxe je pak taková, že sanitka z nejbližšího okolí dokončí předchozí výjezd a vzápětí je operátorka pošle k čekajícímu pacientovi. „Například na zmiňovaném Vltavotýnsku sanitka nemá pacienta kam složit, komu předat, pokud již veze pacienta například z Bechyně, nemůže ho přece vyhodit z auta a jet pro dalšího,“ dodává Marek Slabý