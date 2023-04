Setkání rockových muzikantů nabídne muziku od pěti kapel z Českobudějovicka. Pokud bude mít ohlas u fanoušků, mohlo by se v budoucnu konat pravidelně.

Českobudějovická kapela Seven. | Foto: archiv Seven

Kapela Sarah chystá koncert ke 30. výročí založení. Na snímku zpěvák Zdeněk Trup se známým plakátem, jehož hlavní motiv kapelu provázel od začátků.Zdroj: archiv Zdeňka TroupaPět kapel s muzikou spíše tvrdšího rockového ražení se v sobotu 15. dubna představí v Ševětíně na Českobudějovicku na prvním ročníku Seven festu. Vystoupí Seven, Menhir, Sarah, Skat a Kambodža.

"Dvě stě lístků v předprodeji, to je úspěch, děkujeme jihočeským fanouškům," říká organizátor akce Jan Běhunek z kapely Seven a doplňuje, že pro fanoušky tvrdšího rocku se v regionu moc akcí nekoná. Mezeru by mohl zaplnit právě podnik organizovaný kapelou Seven. Podle Jana Běhunka by byl určený spíše pro malé nebo začínající kapely. Muzikanti z regionu, kteří se této muzice věnují, se sice znají, vídají se, ale pravidelná hudební akce jednou nebo dvakrát za rok by podle Jana Běhunka mohla mít i u diváků větší ohlas a spojila by i kapely na jednom pódiu. "Když se to dobře udělá, je výsledek úplně jiný, než když vystupuje jednou za čas někde jedna kapela," dodává Jan Běhunek.

Návrat k narozeninám

Pro fanoušky rockových seskupení z Českobudějovicka bude vedle ostatních vystoupení určitě lákavý návrat kapely Sarah, která si po delší odmlce ve hraní připomene 30 let svého vzniku. Podle zpěváka Zdeňka Troupa se dala znovu dohromady a počítá s návratem na pódium. "Koncem minulého roku mě napadlo, co kdybychom to obnovili. V původní sestavě z roku 1993," říká Zdeněk Troup k oživení Sarah. Kapelu dal dohromady na přelomu let 1992/1993, působil v ní do roku 2014. Seskupení i potom ještě několik let vystupovalo, ale pak zmizelo z pódií. Tento rok přišla myšlenka na obnovu.

"Podařilo se to dát dohromady. Sešli jsme se v Perle na pivu a řekli si, že by bylo možná zajímavé tohle uskutečnit," říká Zdeněk Troup a připojuje, že se ukázalo, že to členům kapely spolu pořád jde. "I dvojhlasy, trojhlasy, dávali jsme je skoro hned. Ukázalo se, že ta chemie tam pořád funguje. Je to radost," usmívá se Zdeněk Troup.

"Děkujeme kapele Seven, že nás na fest pozvala. Jsme rádi, že nás Honza Běhunek a Honza Kirk oslovili. Nazkoušeli jsme devět, deset věcí, abychom zde mohli hrát. Máme už nasmlouvaných několik vystoupení tento rok," dodává zakladatel Sarah také k dalším plánům. "Musíme se trošku rozveselit v dnešní době. Abychom my byli spokojení a lidi si to užili. Ne, že bychom odcházeli z koncertu v šest ráno, to ne, ale plánujeme rozjezd a uvidíme. Chceme bavit sebe a lidi," připojuje Zdeněk Troup. K písním, které fanoušci od Sarah znají, patří třeba Jsme si souzení, Sarah, Vlaky nebo Mrazík.

Sarah by měla letos vystupovat společně s kapelou Kambodža, kde Zdeněk Troup také zpívá. Stejně, jako většina členů Sarah nechtěl zůstat bez muziky. Prakticky všichni někde hráli nebo ještě hrají. Milan Flachs, kytarista, v Kambodžl a Krakenu, bubeník Fany Viktora vystupuje v úspěšném triu Hraje to, kde jsou ještě dva harmonikáři, Vendy Rypl, kytarista, hraje v Rock Bandu a na basovou kytaru v Sarah bude znovu hrát Luděk Pech, který jediný dlouho nikde nehrál. "Všechny moc zveme a těšíme se," zdůrazňuje k sobotní akci Zdeněk Troup.

Ševětínský Seven fest začíná v sobotu v 19 hodin.