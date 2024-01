Na silnici od Lišova na Třeboň musejí řidiči přibrzdit na třicet

Nový most, který překlene odbočku do Rudolfova, už začali stavět u silnice z Českých Budějovic na Třeboň. Most se stane součástí obchvatu Lišova a Štěpánovic. Stavba celého obchvatu už je v terénu vidět zřetelně až ke Vranínu. Chystá se i pokračování na Třeboň.

Stavba obchvatu Lišova a Štěpánovic na Českobudějovicku. | Video: Edwin Otta

Všichni řidiči, kteří jedou z Českých Budějovic na Třeboň, už mohou sledovat základy mostů nebo linii budoucího obchvatu Lišova a Štěpánovic. Stavební dělníci a stroje pracují jen pár desítek metrů vedle současného hlavního silničního tahu. Protože ale stavební stroje využívají k pohybu občas i hlavní silnici, je na několika místech snížena nejvyšší dovolená rychlost, i na 30 kilometrů v hodině. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic České republiky práce na obchvatu probíhají podle harmonogramu. Aktuálně jsou nejvíce vidět zemní práce na celé trase. „Dále byly prováděny meliorační práce a proběhly nebo probíhají práce na zakládání mostních objektů,“ doplňuje Adam Koloušek. 2023 na jihu Čech: Únor přinesl novou tisícovku i obchvat Lišova Nová komunikace nahradí v současné době již nevyhovující silnici, kde dochází k častým dopravním nehodám. Auta se vyhnou i Lišovu a Štěpánovicím. V Lišově došlo v minulosti i k několika tragickým nehodám, na nichž se mimo jiné podílela i vysoká frekvence dopravy. A město o obchvat usilovalo dlouhé roky. V zastupitelstvu k tomu panovala vždy jednota. „Za 12 let na radnici jsem nezažil, že by ve městě probíhala nějaká polemika o potřebnosti nebo trase plánovaného obchvatu. V Lišově je od začátku na obchvatu shoda,“ řekl již dříve pro Deník starosta Jiří Švec. „Nová komunikace, jejíž součástí jsou i dvě mimoúrovňové křižovatky, přinese řidičům vyšší bezpečnost a plynulost dopravy, obyvatelé obou obcí se díky přeložení silnice mohou těšit na méně hluku a lepší životní prostředí,“ uvedl při zahájení ke stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Délka obchvatu činí 9,5 kilometru a vznikne 74 stavebních objektů. Zhotovitelem je firma M – SILNICE a cena podle smlouvy činí 964 milionů Kč bez DPH. Do provozu má být obchvat uveden v příštím roce. A ŘSD už chystá i pokračování k Třeboni. V průběhu letošního roku by měly v rámci přípravy probíhat hlavně inženýrské práce na zhotovení dokumentace pro stavební povolení na trasu Vranín - Třeboň.

