Na Sokoláku bude pokračovat kavárna z auta, jen se přestěhuje

Do nového objektu, který vznikl na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích jako zázemí pro občerstvení, se nastěhuje provozovatel dosavadního občerstvení u mostku. Místo autíčka bude mít k dispozici větší zázemí. O nájmu rozhodla veřejná soutěž.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Coffee on the go v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek