Dorazí tam vědci z Biologického centra AV ČR ve své mobilní laboratoři. Přivezou spoustu exponátů, které poodhalí všem zájemcům z řad široké veřejnosti tajuplný svět půdy. Těšit se můžete na živé půdní živočichy, které si detailně prohlédnete pod binolupami a mikroskopy, dozvíte se, jak dlouho se v půdě rozkládají odpadky, jak správně kompostovat bioodpad a mnoho dalšího.

„Naše půda nevzkvétá. Kvůli tomu, jak nešetrně ji využíváme, ztratila velké množství organické hmoty a biologické rozmanitosti, a tedy už neplní správně všechny své funkce,“ říká půdní bioložka Veronika Jílková z Biologického centra AV ČR, která je organizátorkou úterního programu v Českých Budějovicích. V mobilní laboratoři chtějí vědci lidem ukázat, jak by zdravá půda měla vypadat a co je třeba udělat pro to, abychom ji pomohli dostat se zpět do kondice.

Návštěvníci uvidí, jak se zkoumá půda pod mikroskopem, jak vypadá půdní agregát, jací živočichové žijí v půdě a v čem jsou prospěšní, nebo jak správně třídit bioodpad, abychom mohli třeba i s pomocí žížal vyrobit pro půdu blahodárný kompost. Připraveno je několik půdních kvízů a také dílnička pro děti, které si budou moct namíchat správný substrát a zasadit semínka rostlin.

Akce je spolufinancována z programu Strategie AV21 – Potraviny pro budoucnost.

Daniela Procházková, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.