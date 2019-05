Koná se zde totiž už počtvrté pouliční slavnost Posousedsku. V ulicích budou vystupovat sbory budějovických škol nebo sbor opery JD, hudebníci, divadelníci a tanečníci. Čeká vás ukázka šermu, BudeCirkus, dílny Ateliéru 3D, komentované prohlídky či program v Dobré čajovně.

Velikou událostí bude podle ředitele JD Lukáše Průdka otevření Maringotky Malého divadla v 16 h na Zlatém mostě. Maringotku po loutkáři Matěji Kopeckém divadlo získalo na další sezonu, kdy oslaví sto let existence, 200 let historické budovy a Malé divadlo sedmdesát let. V ní se seznámíte s 3D zvukem. „Je to technologie, při níž používáte sluchátka. Nejedná se o stereo. Když zavřete oči, ocitnete se v prostoru, který je modelován pomocí zvuku a vede k zážitkům a k poznání něčeho nového,“ vysvětluje Lukáš Průdek. Na vstup do Maringotky je třeba rezervace. Instalace je totiž jen pro jednoho návštěvníka, který zde stráví 25 min. Po 8 min. smí vstoupit další zájemce.

Maringotku poté najdete na vernisáži výstavy Kabinet zázraků o historii JD před muzeem, která se koná 31. května, možná ji postaví před točnou, ale bude přístupná u dočasné scény Bouda, která je v plánu v další sezoně na Mariánském náměstí.

Program

Zlatý most

16 – 20 h – Maringotka Malého divadla - interaktivně zvuková instalace

k 70. výročí vzniku Malého divadla

16 – 19 h – BudeCirkus, akrobacie, žonglování

před divadlem

14 – 19 h – dobročinný obchůdek pro Středisko rané péče

14 – 18 h – tvořivá dílna pro děti

14 – 14.20 h – ŠKOORCH, ZŠ Dukelská

14.20 – 14.45 h – DPS Hlásek, ZŠ Dukelská

14.45 – 15.15 – Pěvecký sbor BIGY

15.15 – 15.40 h – Pěvecké vystoupení studentů Česko-anglického gymnázia

17 – 18 h – Orchestr opery Jihočeského divadla – promenádní repertoár

18 – 18.30 h – Václav Žák (violoncello) & Jana Urbanová (klavír)

16 – 18 h – Alšova jihočeská galerie – Neuvěřitelný svět vynálezů - výtvarná dílna Ateliéru Alšovka

15 – 17 h – Fyzika je síla - pokusy na vlastní kůži se studenty a pedagogy katedry aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty JU

14 – 22 h – Osvěžovna a chillout zóna Budvaru

Dobrá čajovna

15:00 – 16:00 – Divadelní dílna Ateliéru 3D – Bruncvík aneb Jak se státi hrdinou

20:00 – 20:30 – koncert Satori Zero (loop ambient)

20:30 – 22:00 – promítání filmu

křižovatka

14 – 18 h – Info stánek Ateliéru 3D Start zážitkové hry Napříč divadelní Evropou

15 – 16 h – Akademie rytířských umění A.K.A. – prezentace a workshop dětského ateliéru

16 – 17 h – Wild Sticks – bubenická show a workshop

18 – 19 h – BUDÍCI – Budějovická improvizační cílevědomá individua - improvizační hry

Klobouky K

14 – 20 h – poradenství, sleva 10 % na nákup

17 – 19 h – Kadeřnictví La Passion – masáž hlavy, poradenství

Café Široko

17 – 18 h – Verbarium – Do slova a do písmene – vystoupení studentů rétoriky pod vedením Jana Nepomuka Piskače

18 – 20 h – CykloBudějovice – slavnostní vyhlášení vítězů Do práce na kole 2018

20 – 21 h – koncert Whiny Bitches

21 – 22 h – koncert PanSpace

Level Lounge and Café

14 – 22 h – venkovní bar

19 – 20 h – vystoupení hudební skupiny VraDr

Lékárna Medipont Plus s.r.o.

14 h – 17 h – měření krevního tlaku i tepové frekvence

Papírnictví Plojhar

14 – 18 h – tvořivá SLIME dílna pro děti a jejich dospělé

Agátin svět

14 – 18 h – dílna pro děti

Farkatéka

14 – 18 h – ochutnávka vín

více na www.jihoceskedivadlo.cz