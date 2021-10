„Ve stovce stánků se představují prodejci tradičních českých výrobků a řemeslníci s originálním zbožím, někteří i s předváděním svého řemesla u stánku,“ uvedla mluvčí radnice Jitka Welzlová a připojila, že zájemci najdou na náměstí dětské dílničky, třeba sklářskou, řezbářskou, kamenickou i košíkářskou.

Rozšířenou nabídku švestkových specialit mohou návštěvníci letos ochutnat jak u stánků s pečivem a cukrářskými výrobky, taki u již tradičního stánku se švestkovými knedlíky. Ten nabídne i švestkové koláče, muffiny, teplé a studené nápoje, třeba švestky v červeném víně, sirupy, slivovici.

K dispozici je výjimečně také burčák, a to hned v několika stáncích. Kromě dobrot mohou rodiče vzít své ratolesti na dobové dřevěné ruské kolo, ale i na podstatně modernější trampolíny. Švestkové trhy mají také doprovodný kulturní program. Návštěvníci se dočkají několika hudebních vystoupení. Ve čtvrtek odpoledne vystupuje Martin Kajaba, v pátek od 15 do 17 hodin zahraje LIBA a spol. Sobotní hudební vystoupení bude patřit od 10 do 12 hodin Šumavské osmičce, kterou vystřídá od 14 hodin skupina Country Rebels CB.