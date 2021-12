Na trase z Českých Budějovic do Trhových Svinů a dále do Nových Hradů už začíná ve čtvrtek 2. prosince 2021 ve zkušebním provozu sloužit i zbývající obchvat Strážkovic. První řidiči si mohli větší část nového obchvatu projet už na konci září. Nyní se otevřel zbývající úsek směrem k Nové Vsi. Odpadlo tak čekání na semaforech, protože na provizorních objízdných komunikacích byl provoz řízen kyvadlově na semafory. Právě stav objízdných komunikací, zejména v první části stavby, ve směru na Trhové Sviny, se stal předmětem kritiky řidičů, protože šotolina nevydržela provoz po deštích a následně byl proto položen i na provizorní objízdné trase asfalt. Obchvat je ale pro cestování po regionu jednoznačným přínosem.

Investice Jihočeského kraje má odvést z obce tranzitní provoz. Kolony vozidel zejména v dopravní špičce byly v podstatě nekonečné a místní se museli třeba na zastávku autobusu proplétat mezi auty i náklaďáky. Obchvat tak výrazně přispěje k bezpečnosti pěších v obci, ale i řidičů. Ostrá zatáčka na návsi Strážkovic se stala často příčinou dopravních nehod, když řidiči nezvládli jízdu třeba po namrzlé vozovce.

Přes dva kilometry

Novou vozovku u Strážkovic o délce 2,127 kilometru tvoří dva jízdní pruhy. Ve směru od Českých Budějovic je přidán stoupavý jízdní pruh a ve směru na Trocnov nově vznikla kruhová křižovatka. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška navýšil kraj v průběhu akce prostředky na stavbu silničního obchvatu Strážkovic o 23 milionů korun kvůli úhradě poplatku na vynětí pozemků z půdního fondu.

Řidiči musejí ale u Strážkovic počítat s tím, že dál zůstává uzavřena silnice ze Strážkovic na Trocnov kvůli stavbě nového mostu přes železnici. Ten je také investicí Jihočeského kraje a měl by být uveden do zkušebního provozu ještě před koncem roku. Úplně dokončen by měl být na jaře roku 2022.