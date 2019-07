Na parkovišti pod kostelem si dostavení dali majitelé a příznivci starých kolo, a to v rámci Závodu zrezlých šlapek.

Jak uvedl Karel Frýd z pořádajícího spolu Art Centrum Záhoří, jednalo se o čtvrtý ročník této akce. „My jsme jezdili původně Tour de beer po hospodách mezi Budějovicemi, Pískem a Táborem a pak jsme si v našem spolku řekli, že bychom to mohli spojit s nějakým závodem nerezových kol,“ přiblížil Karel Frýd, kde se zrodil nápad na Závod zrezlých šlapek. S těmi byly od roku 2015 v Protivíně nebo v Kolodějích nad Lužnicí. „Dnešním cílem je Karlův hrádek v Purkarci,“ upřesnil Karel Frýd cíl čtvrtého ročníku.

Vidět na startu bylo zhruba na dvě desítky příznivců cyklistiky – nejen dámy v květovaných šatech nebo pány v nažehlených oblecích, ale také děti a rodiče ve sportovním oblečením. Cílem totiž bylo jednoduše nesedět doma.

Jedním z těch, kdo vyrazil na trasu byl Honza, který si říká Bicykly. „Je to kolo značky Stadion, které jsem dostal od kamaráda za flašku rumu,“ popsal Honza Bicykly svůj sobotní dopravní prostředek s tím, že se jedná pravděpodobně o meziválečné kolo.

Na otázku, co má na jízdě na tomto kole nejraději, odpověděl: „Je to nádherný relax, i proto, že jezdíme s kamarády. Máme to jako dobré oživení,“ řekl Honza Bicykly, který v reálném životě pracuje jako úředník.

Na sobě měl přitom kostkované sako, vestu, stylové byly i kalhoty. Coby to bylo za elegána bez hůlky, ta proto také nemohla chybět. „Pro oblečení chodím do sekáčů, kam také jinam,“ dodal.