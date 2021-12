První prodejci nabídli své zboží v pondělí v deset hodin dopoledne, podle pořadatele Romana Jabůrka z agentury Javi design, která pořádá kulturní akce, ale každý den přibývají další. Například před jedenáctou se přišel informovat na možnosti prodeje Zdeněk Novotný, který je účastníkem trhů v českobudějovické Žižkárně. "Nabízím vafle v krabičce. Je to nejlepší nápad, jak trhovcům pomoci," konstatoval Zdeněk Novotný a chystal se, že ještě v pondělí odpoledne s vaflemi přijede.

Sirupy i ořechy z farmy

V první nabídce v pondělí byly třeba jablka, ořechy, sirupy nebo sušené ovoce i maso ze statku U Bychů nedaleko Křemže. "Budu tady každý druhý den," zmínil zemědělec Libor Lev. "Je to z toho, co vyrostlo kolem domu," ukázal na lipový, toužebníkový či bezinkový sirup, jablka čerstvá i sušená nebo dýně hokaido, také celé nebo sušené. "Měl jsem domluvené kláštery v Krumlově, ale to je zrušené," řekl Libor Lev a vysvětlil, proč bude na místě obden: "Když máte doma zvířata, jinak to nejde."

"Stánkaři se to dozvěděli z médií, od známých a z našich kampaní. Primárně chtějí místa na pátek, sobotu, neděli," uvedl Roman Jabůrek a doplnil, že na sobotu je přihlášeno už nyní 28 prodejců. "Měli jsme do konce roku spoustu akcí, o které jsme přišli. Chtěli jsme pomoct trhovcům, kterým to vzalo živobytí," uvedl na adresu zrušených adventních trhů i jiných omezení předvánočních programů Roman Jabůrek. Zdůraznil ale, že v DK Metropol je nutné dodržovat bezpečnostní hygienická opatření. Prokázat se bezinfekčností nebo proděláním nemoci a také mít stále respirátory.

Otevřít veřejnosti

Podle Petra Holby, ředitele DK Metropol byl před koronavirem prosinec nejvíce využívaným měsícem pro různé akce. "Skoro každý den jsme měli něco. Letos bychom to spočítali na prstech jedné ruky. Uvítáme každou možnost otevřít Metropol veřejnosti," doplnil Petr Holba.

Zákazníci se objevili hned po zahájení. "Šla jsem se podívat a podpořit stánkaře," uvedla paní Lucie z Českých Budějovic a dodala, že už má ponožky a stojánek na svíčku. "Slyšela jsem o tom na rádiu. Potřebuji drobnosti pro vnoučata, pěkné věci, co právě koupíte na předvánočních trzích," řekla Božena Vávrová z Nové Vsi a dodala, že kvůli tomu zvlášť přijela. "Už je nejvyšší čas," naznačila, že šancí ke klidným nákupům už moc nebude.