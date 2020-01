Naposledy se bruslaři v pondělí 6. ledna projeli po ledovém kluzišti kolem Samsonovy kašny, naposledy využili lidé na náměstí Přemysla Otakara II. stánky, které měly některé otevřeno až do Tří králů.

Organizátorka Českobudějovického adventu Lenka Střítecká z firmy Art4Promotion si chválí návštěvnost. „I přesto, že byly trhy o týden kratší než loni, přišlo více lidí,“ říká. Zaznamenala více zahraničních turistů z Německa a Rakouska. „Jezdí čím dál víc, vypravují už i autobusy,“ dodává a raduje se: „Psali nám, že je to tu jako ve snu.“ O trochu méně zákazníků však zaznamenal Ladislav Demeter, který až do konce prodával ve stánku sýry a salámy. „Rodina, u které pracuji, tu měla také dva stánky s kaštany,“ dodává muž, který jezdí po trzích. Nesouhlasí však například Lukáš Jírovec ze stánku s punčem vedle ledové plochy. Nejvíce lidí zaznamenal o adventních nedělích. „Bylo jich možná až moc,“ směje se.

Opět se podle Lenky Střítecké všem líbilo hlavně ledové kluziště, které bylo permanentně vytížené a obešlo se bez technických problémů.

Co bude třeba vylepšit? „Vratné kelímky," odpovídá Lenka Střítecká. Právě kritika plastového odpadu od punčů přetékajícího se na náměstí z košů se objevila na facebooku. "Ale potřebujeme, aby se to řešilo po celém náměstí,“ dodává Lenka Střítecká s tím, že bude potřeba i pomoc města. Uvnitř adventního městečka už prodávají porcelánové hrnky, ty však nejsou vratné. Pokus o koše na plastové kelímky, který poprvé zavedli organizátoři, návštěvníci ale ignorovali. „Nedalo se třídit, házeli to všechno dohromady,“ vysvětluje Lenka Střítecká. Podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy právě kelímky, toalety, čistota a sortiment stánků budou ještě do příštího adventu v řešení. Právě tyto body se objevily opakovaně v průzkumu spokojenosti návštěvníků, který dělalo město.

Firma Art4Promotion Českobudějovický advent organizovala již potřetí, smlouvu má na další dva roky. Už nyní plánuje už další inovaci, ta však bude ještě předmětem jednání.

Jak se vám líbil Českobudějovický advent?