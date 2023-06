Na vybraných úsecích dálnic bude možné zvýšit povolenou rychlost až na 150 kilometrů v hodině. Nepůjde o plošné zvýšení, týkat se to bude jen nových a modernizovaných úseků, kde to dovolí úřady. Jak uvedla ČTK, počítá s tím vládní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou ve středu schválila Sněmovna.

Ministerstvo dopravy má aktuálně pro zvýšení rychlosti na 150 kilometrů v hodině vytipované tři úseky českých dálnic (v celkové délce několik desítek kilometrů) a jedním z nich, podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) nejvhodnějším, je úsek jihočeské dálnice D3. V souvislosti se zvýšením povolené rychlosti na dálnicích ale vláda upozornila, že se nebude jednat o plošné zvýšení povolené rychlosti. Nastane pouze možnost tuto rychlost zvýšit místní úpravou.

„Ve skutečnosti tedy bude možné zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti pouze na nových, a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí,“ přibližuje důvodová zpráva.

Telemetrie a proměnné značky

Ministr dopravy Martin Kupka předpokládá, že první úseky, na kterých bude možné zvýšit rychlost z nynějšího maxima 130 až na 150 kilometrů v hodině, se na českých dálnicích objeví do dvou let. Do legislativy možnost zrychlení na nejmodernějších částech dálnic přináší novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou ve středu schválili poslanci. Pokud normu podpoří i Senát a prezident, měla by vejít v platnost 1. ledna příštího roku. Kupka novinářům řekl, že zavedení změny i na nejmodernějších částech dálnic bude podmíněno připraveností telematiky snižovat povolenou maximální rychlost v závislosti na počasí, zhoršení viditelnosti či jiném ztížení jízdy.

Uvedl, že se bude snažit, aby alespoň na jednom z doporučených úseků bylo k začátku příštího roku zajištěno vše tak, aby „to mohlo fungovat“.

Podle ministerstva dopravy se zvýšení rychlostního limitu bude týkat pouze rovných a přehledných dálničních úseků. „Podmínkou navýšení limitu navíc je, že vybrané úseky budou osazeny telematikou a proměnnými značkami, které umožní snížit rychlost i pod 100 kilometrů v hodině v případě nepříznivého počasí, snížené viditelnosti a podobně,“ uvedl úřad. (Zdroj: ČTK)