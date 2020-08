Tranzitní jízdu po jižních Čechách v současnosti komplikuje několik stavebních akcí na hlavních tazích. Například v Českých Budějovicích se opravuje pro Jihočeský kraj most v Nádražní ulici nedaleko křižovatky s Pražskou třídou. Jde o místo, kudy je veden průjezd od dálnice D3 směrem na Český Krumlov a Rakousko.

Po většinu prací byl na mostě jen zúžen průjezd, o nadcházejícím víkendu bude ale úplně uzavřen. Podle Radka Šímy z oddělení informací krajského úřadu je důvodem uzavírky pokládka nových asfaltových vrstev. Celkově má být most hotov podle harmonogramu do konce prázdnin.

Řidiči by měli dobře dbát dopravního značení objízdných tras, protože provoz v okolí uzavírky komplikují mimo jiné i práce na nových inženýrských sítích v Nádražní ulici poblíž křižovatky s Rudolfovskou třídou.

Vedle opravy mostu se dostane v Nádražní ulici také na úpravu koryta Dobrovodské stoky. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky bude opevněno lomovým kamenem. Významnější omezení musejí čekat v jižních Čechách řidiči například na silnici I/3 u Netřebic, kde se pro Ředitelství silnic a dálnic ČR rekonstruuje most. Početné místní uzavírky, kvůli pokládkám inženýrských sítí, jsou nyní v Písku. V Táboře se zase pracuje nedaleko nádraží na trase hlavního tahu z Českých Budějovic na Prahu.

Letní měsíce využili vlastníci a správci silnic k velkým opravám a rekonstrukcím. V jižních Čechách jsou to například most v Nádražní ulici v Českých Budějovicích nebo most přes železnici u Netřebic. Dopravní omezení ale čekají řidiče i kvůli novým stavbám. Třeba u Sedlce na Českobudějovicku vzniká lávka přes silnici na Písek a nově tady platí výškové omezení do čtyř metrů.

Situaci komplikuje také to, že se zároveň pracuje na rozšíření vozovky pro budoucí uspořádání 2 + 1 na tahu České Budějovice – Písek. U Sedlce je proto nyní zúžena šířka vozovky a zmizely odbočovací pruhy. Podle Vlastimila Motlíka, investičního referenta českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), musejí řidiči počítat s tím, že třeba vozidla jedoucí od Budějovic budou muset čekat na volno v protisměru, což může způsobovat kolony. „Chtěli bychom poprosit řidiče o trpělivost a ohleduplnost při projíždění stavbou,“ doplnil Vlastimil Motlík.

Lávka se zde staví kvůli chodcům, pro které bylo přecházení silnice rizikovou záležitostí. Musejí se totiž dostat přes širokou vozovku, na níž řidiči často nedodržují nejvyšší povolenou rychlost. „Máme tam teď při stavbě padesátku a řidiči tam stejně jezdí stovkou,“ vylíčil před časem pro Deník smutnou realitu dění na vozovce starosta Sedlce Jaroslav Houba. Stavba, která je společnou akcí obce, ŘSD a přispívá na ni třeba i Státní fond dopravní infrastruktury, má skončit v říjnu.

K dalším větším omezením na tranzitních tazích patří na trase České Budějovice – Dolní Dvořiště rekonstrukce mostu nad železniční tratí u Netřebic. Podle vedoucího budějovického provozního úseku ŘSD Tomáše Voráčka se bude u Netřebic pracovat přibližně do konce října.

SEMAFORY

Aktuálně smějí do rekonstruovaného úseku jen kamiony. Průjezd řídí semafory. Pro osobní automobily jsou připravené objížďky po místních komunikacích – vždy jednosměrné. „Rozdělili jsme provoz proto, aby se u mostu netvořily kolony,“ vysvětlil Tomáš Voráček a dodal, že kdyby byly kamiony puštěné na objízdné trasy, mohly by poškozovat komunikace nižších tříd.

V října musejí řidiči počítat i s úplnou uzávěrou mostu u Netřebic kvůli pokládce svrchních vrstev vozovky, což bude znamenat, že tudy neprojedou ani kamiony. Termín úplné uzavírky má být stanoven v nejbližších dnech. Nový most u Netřebic má začít sloužit motoristům „bez rozdílu váhy“ přibližně v polovině října.

Už na konci prázdnin by měla v Českých Budějovicích skončit rekonstrukce mostu v Nádražní ulici, která se dělá pro Jihočeský kraj.

S předstihem má být už do konce září také pro Jihočeský kraj dokončena u Nové Vsi na Českobudějovicku rekonstrukce vozovky a mostů na trase České Budějovice – Trhové Sviny. Původně se zde mělo pracovat až do počátku měsíce října.