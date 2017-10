Na volební výsledky se před lety čekalo až do neděle

České Budějovice - Sedmadvacet zaměstnanců a externích spolupracovníků Českého statistického úřadu se bude podílet na zpracování volebních výsledků v největším sčítacím středisku v zemi. Jeho přípravy finišovaly v pátek dopoledne v českobudějovické sportovní hale, která je tradičním zázemím statistiků.

Systém práce ve sčítacím středisku, které Český statistický úřad (ČSÚ) připravil ve spolupráci s českobudějovickým magistrátem, se v průběhu let trochu změnil. Dříve se do Budějovic s volebními výsledky sjížděli členové okrskových volebních komisí z celého Českobudějovicka, dnes je podobných přebíracích míst v celém okrese dalších šest. To českobudějovické ale zůstává suverénně největší.



Volební gestor pro okres České Budějovice Jan Honner z ČSÚ upřesnil, že v sobotu odpoledne bude třeba ve sportovní hale na 16 pořizovacích počítačích zpracovat výsledky ze 176 okrsků. "To je o jeden méně než při loňských volbách, v Záboří totiž dva okrsky sloučili," doplnil.



K tomu, aby vše klapalo, jak má, byly třeba pečlivé přípravy. Bylo třeba nachystat přenosové linky, počítačové programy a další vybavení. "Celý systém jsme několikrát vyzkoušeli a doladili, aby při samotných volbách správně fungoval," ujistil Jan Honner s tím, že součástí příprav bylo také školení členů okrskových komisí o tom, jak mají organizovat volby a jak spočítat jejich výsledky v okrsku.



Co vše obnáší zpracování volebních výsledků? Okrsková volební komise do sčítacího střediska přiveze podepsaný zápis o průběhu a výsledku voleb v okrsku. Ten pracovníci ČSÚ zkontrolují na jednom ze 16 pracovišť. "Velmi nám pomáhá, že více než 90 procent okrsků zpracuje výsledky na počítači pomocí programu vytvořeného ČSÚ a kromě podepsaného zápisu přinese výsledky také na flash-disku, v tom případě jsou logické návaznosti v datech zkontrolovány už na okrsku," poznamenal Jan Honner. Pokud je vše v pořádku, přenesou pracovníci ČSÚ data do zpracovatelského počítače a odešlou do centra. "Komise od nás dostane protokol o správnosti dat a jejich opis. Okrskové údaje se za malou chvíli objeví na internetu, kde je možno průběžně sledovat sumarizaci od jednotlivých obcí až po celou republiku," popsal Jan Honner.



Současný způsob zpracování volebních výsledků je rychlejší než před lety, a to díky rozvoji výpočetní techniky. "Na samotném postupu při zpracování se mnoho nezměnilo a ani změnit nemohlo, protože je daný zákonem z roku 1995 a my samozřejmě jeho ustanovení plně respektujeme. Dříve jsme nejprve sčítali hlasy pro volební strany a až následně kolegové z Podniku výpočetní techniky zpracovávali přednostní hlasování. Kompletní výsledky voleb tak byly k dispozici v neděli odpoledne, zatímco nyní předpokládáme, že konečné výsledky budeme mít v sobotu ve večerních hodinách," dodal Jan Honner.