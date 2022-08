Výskyt losa na území dnešní České republiky nebyl nikdy příliš hojný, poslední záznamy před jeho vyhubením pocházejí z 16. století. "Na našem území se začal znovu objevovat od roku 1957. Šlo o migrující zvířata z rezervací v severním a středním Polsku, kde byl reintrodukován a kde jeho populace následně dobře prosperovaly," píše na svém profilu organizace. "Až do konce 60. let se na našem území vyskytoval pouze sporadicky. Na přelomu 60. a 70. let ale počet migrujících jedinců narůstal, zvyšovala se i délka jejich pobytu a vyrovnával se poměr pohlaví. V roce 1974 bylo na Jindřichohradecku zaznamenáno narození prvního mláděte, což lze považovat za první údaj o stálém výskytu losa na našem území."