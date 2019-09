Tradiční výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádají zahrádkáři z Nových Hodějovic v areálu v Topolové ulici, letos obohatí i muzika, ta bude mít na akci premiéru. Expozice bude přístupná od soboty 14. září až do úterý 17. září.

V Topolové 13 na výstavě plodů podzimu zahájí program pro veřejnost v sobotu od 13 hodin a od 14 hodin vystoupí dudácká muzika. Příchozí nejen uvidí reprezentanty ovoce a zeleniny, ale také budou moci ochutnat některé pokrmy, které se nyní ze zahrádkářské sklizně připravují. Doprovodný program potrvá podle jednoho z organizátorů Milana Syrovátky do 17 hodin, kdy výstava zavírá.

V neděli otevře výstava opět ve 13 hodin, od 14 hodin zahraje dechová hudba Kašovanka a doprovodný program potrvá do 17 hodin.

V pondělí bude jako obvykle otevřeno už dopoledne od 9 do 12 hodin a potom od 14 do 17 hodin a v úterý od 14 do 17 hodin.