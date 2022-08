Neveselá oslava

Dle prezidenta agrární komory Jana Doležala je živitelka tradiční oslavou českého zemědělství, venkova a potravin. „Neslaví se nám ale dobře, situace není veselá, ale přímo vážná,“ upozornil na problémy s růstem nákladů, zdražování energií, pohonných hmot a dalších vstupů.

Podle jeho slov je možné, že se situace ještě zhorší. „Budou se muset zavírat další podniky, propouštět lidé, očekávám další nežádoucí zdražování potravin,“ dodal Doležal.

Válka ovlivňuje všechno

Země živitelka je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu v České republice. Loni ji na českobudějovickém výstavišti navštívilo více jak 97 tisíc lidí. Výstavní plocha pokrývá šest tisíc metrů čtverečních a celý areál má na 25 hektarů.

K návštěvníkům promluvil i premiér Petr Fiala a zmínil například, že potravinová soběstačnost je v našich podmínkách nereálná. Podle něj je třeba se soustředit na potravinovou bezpečnost, zejména stav zásob. Ocenil také letošní téma výstavy, kterým je budoucnost krajiny. „Krajina se potýká s problémy souvisejícími se změnou klimatu, ale také s následky chybných kroků z druhé poloviny 20. století,“ uvedl Fiala s tím, že náprava těchto chyb bude běh na dlouho trať.

Agrosalon Země živitelka na výstavišti zahájil prezident Miloš Zeman s manželkou

Zásadní dopady na světový trh s potravinami má podle premiéra ruská agrese na Ukrajině, díky níž se sníží světová produkce pšenice až o 11 milionů tun. „Na obilí z Ukrajiny a Ruska jsou do velké míry závislé i země z blízkého východu a Afriky,“ sdělil Petr Fiala.

Za zdražování může více faktorů

Promluvil i exprezident Václav Klaus, který do Budějovic na živitelku jezdí již tradičně. Poděkoval zemědělcům za náročnou a zodpovědnou práci. Poznamenal, že růst inflace je důsledkem kroků vlád, nikoliv jejich vinou. „Zneklidňuje nás obrovský růst cen. Důležité je však říci, že růst cen potravin nezpůsobují naši zemědělci. Jsou jen součást, jeden článek řetězu, který vyvolává jednu krizovou situaci za druhou a přivádí nás na pokraj energetického kolapsu,“ zdůraznil Klaus.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Vysokou inflaci podle něj způsobila nezodpovědnost vlád, které roztáčejí obří deficity státních rozpočtů. „Způsobilo to nadměrné tisknutí peněz centrálními bankami, zelená ideologie Evropské unie a nešťastná válka na Ukrajině,“ míní bývalý prezident.

Hledání prostředků

Prezident Miloš Zeman popřál zemědělcům, lesníkům a potravinářům kvalitní a hodnotnou produkci. Sdělil, že se setkává se spory mezi malými a velkými podniky. „Daleko důležitější je však rozdíl mezi dobrým a špatným podnikem. Dobré bychom měli podporovat, špatné přinutit k bankrotu,“ podotkl prezident.

Důležité je podle jeho komentáře v současnosti hledat nástroje, jak alespoň částečně zamezit růstu cen energií. „Podstatným faktorem je zelený fanatismus, ať už ho nazýváme Green Deal, nebo jinak,“ upozornil Zeman s tím, že jde například o nesmyslné emisní povolenky.

Připomněl také, že máme zákon o cenách a jeho součástí je věcné usměrňování cen a také jejich zastropování. „O to se přimlouvám na celoevropské nebo národní úrovní,“ doplnil. „Pohodlné, nebezpečné a škodlivé je nedělat nic. Dokazovalo by to, že nejsme schopni rozhodovat,“ řekl Miloš Zeman.

Zelený fanatismus je ohrožení

Neodpustil si provokativní výrok. Citoval slova vyřčená bývalým ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem při parlamentních interpelacích. „Budu vás šokovat, ale jsem přítelem kůrovce. Konec citace. V každém případě nejsme jen na Zemi živitelce, je tady i les živitel, lesnictví spadá do kompetence ministerstva zemědělství,“ připomněl.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Vrátil se i k požáru v Českém Švýcarsku a ptal se znovu po jeho příčinách a rozsahu. „Nebuďme tak naivní a neříkejme, že vznikl jen kvůli nějakým trampům, kteří si v lese rozdělali ohníček. Tento požár se rozšířil především díky tisícům a tisícům uschlých stromů napadených Bursíkovým kůrovcem,“ sdělil publiku a doplnil, že se oheň rozšířil také kvůli zrůdné filozofii bezzásahových zón.

Živitelka zve na Beef show, střih ovcí nebo výstavu koní

„Stromy, které spadly, se nechávají ležet, zatímco staří lesáci je káceli, kůru oloupali a spálili. Zelený fanatismus je něčím, co nás všechny ohrožuje, v lesních požárech, cenách energií i v politice. Nevěřme fanatikům, kteří nás budou obracet na zelenou víru, už bylo dost utopií. Věřím, že zdravý rozum zvítězí,“ uzavřel Miloš Zeman.

Na výstavě Země živitelka navštívil nový národní pavion Z a zastávky si udělal ve výstavním prostoru ministerstva zemědělství a potravinářské komory. Pochutnal si na řízečcích, u stolu seděl s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou a svou ženou Ivanou. Po areálu se pohyboval na invalidním vozíku v doprovodu početné ochranky a také policistů v civilu označných páskou. Potom poobědval v českobudějovickém Budvaru a kolem 14. hodiny odjížděl.

Celý jeho projev z Pivovarské zahrady zpracoval jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček a je dostupný zde.