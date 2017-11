Na výtah u Metropolu čekala sedm let

České Budějovice/ Hluboká nad Vltavou - Šestnáctého října se mohli návštěvníci Domu kultury Metropol poprvé svézt novým výtahem.

Slavnostní otevření nového výtahu se u Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích uskutečnilo 16. října. Olga Ryšavá je na fotce ve žlutém saku.Foto: Adam Růžička

Málokdo ale ví, že za skutečností, že zde výtah vůbec stojí, může nezdolné odhodlání architektky Olgy Ryšavé z Hluboké nad Vltavou. Ta zde chtěla výtah postavit pro svého manžela, který trpěl Parkinsonovou chorobou. Než však došlo k realizaci, manžel zemřel.



ZA KULTUROU



„S manželem jsme měli rádi kulturu, takže když jsme se v roce 2008 přestěhovali na Hlubokou, koupili jsme si předplatné a začali chodit do divadla. Jedno z představení se tehdy konalo také v Metropolu. Když jsme sem přišli, hledali jsme výtah, ten jsme ale nenašli, tak jsem ptala, kde že je? Oni na mě ale koukali, jako když jsem spadla z třešně, a řekli, že zde žádný výtah nemají,“ líčila Olga Ryšavá, která žila 25 let v Kanadě a od roku 1990 v Bavorsku.



NOVÝ NÁVRH



S jejich odpovědí se spokojit nemohla, a tak začala hledat způsoby, jak výtah vybudovat. Pomocnou ruku jí v tom podal ředitel Metropolu Petr Holba. „Vzal mě k šachtě, kterou mohl výtah vést, ale to se nakonec ukázalo jako marné. Muselo by se to různě přehrazovat a stejně by ten člověk musel jít asi přes další tři místnosti,“ vyprávěla hlubocká obyvatelka s tím, že jí ale dal ředitel Metropolu naprostou volnost při další tvorbě návrhu budoucího výtahu. „Tak jsme tehdy s manželem vymýšleli, až jsme vymysleli výtah na fasádě,“ dodala Olga Ryšavá. Ta má coby architektka přes 50 let zkušeností s navrhováním budov všech typů, od bytových věžáků po hotely a restaurace, včetně interiérů. S manželem projektovali i výtah ve věži Peace Tower v historické budově kanadského parlamentu v Ottawě. Za ten také dostali kanadskou státní cenu. Výtah je totiž světový unikát, první polovinu stoupá šikmo a potom teprve svisle nahoru, což bylo tehdy považováno za nemožné.



KDE VZÍT FINANCE



Ale zpátky k výtahu v Metropolu. Návrh byl, podpora vedení kulturního domu také, stavební povolení a územní rozhodnutí jakbysmet. Bylo tak třeba sehnat to poslední finanční prostředky. To se na první pokus nepodařilo. „Město nás odmítlo, na kraji se návrh líbil, ale řekli nám, že nejsme nezisková organizace, a tak neuspějeme,“ vyprávěla Olga Ryšavá.



NA PAMÁTKU MANŽELA



Ta se v té době musela navíc vyrovnat ještě s další smutnou věcí. V roce 2013 jí totiž zemřel manžel. „To mě tehdy opravdu naštvalo. Tak jsem si vymyslela, že uděláme spolek pro bezbariérový přístup a tím pádem začneme být nezisková organizace a mohli bychom získat nějaké peníze,“ popsala architektka všechny útrapy. Její snaha se vyplatila, od kraje získala na stavbu výtahu 200 tisíc, tu samou částku přidali vlastníci budovy. Pořád ale ještě značná částka chyběla. „Měla jsem na Hluboké ještě jeden pozemek, tak jsem jej prodala,“ vyprávěla Olga Ryšavá a pokračovala: „Řekla jsem si, že ten výtah prostě postavím. Na památku mého manžela a pro všechny, kterým činí těch jednačtyřicet schodů potíže.“