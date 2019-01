České Budějovice – Víčka od zavařovaček, konzervy, nebo třeba toaletní papír, zkrátka věci, které se nedaly nikde koupit, bývaly tahákem na počáteční ročníky Země živitelky.

Tisíce návštěvníků každoročně proudí na Výstavu Země živitelka. Letos se bude konat už po čtyřicáté. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Začátky této výstavy, která letos oslaví 40. výročí, sahají až do šedesátých let minulého století. To ale ještě neměla své dnes již notoricky známé jméno.

U zrodu zemědělské výstavy v Českých Budějovicích stál i František Šonka, rodák ze Sudoměřic u Bechyně, který pracoval v bohatém podniku Drůbežnictví Xaverov. Na výstavě plemenných zvířat v Přerově jej navštívili dva zástupci z jihočeského krajského města.

„Přišli za mnou a vyprávěli mi, že mají v Budějovicích bažinu, na které nic neroste a že to chtějí zavézt sutí a uspořádat zemědělskou výstavu," vypráví devětasedmdesátiletý František Šonka. Sám pak pomáhal s organizací a získával vystavovatele. Xaverov nechal postavit výstavní halu. „Byla tam jen jedna hala a venku přístřešky. Všechno bylo hodně improvizované," vzpomíná na první ročníky František Šonka, který se celý život věnuje oboru chovatelství jako posuzovatel i jako soudní znalec. „Dělali jsme to s ohromným nadšením, všechno jsme sháněli sami. Věci na Živitelku jsem připravoval celý rok," dodává.

Na největší jihočeské výstavě nebyl za celou dobu jejího konání jen dvakrát, a to když byl pracovně v cizině. Od té doby nevynechal žádný ročník a i letos se do Budějovic chystá. O návštěvníky Živitelka ani v začátcích prý neměla nouzi. „Byla to jediná taková výstava v jižních Čechách, konaly se tam okresní dožínky," říká František Šonka.

Dnes je Země živitelka jedinou výstavou v republice, která zahrnuje celý zemědělskopotravinářský sektor. Dožínky, které se tu konají, jsou národní a každoročně je navštěvuje prezident republiky. Výstava se letos koná od 29. srpna do 3. září.