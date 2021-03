Zdroj: Deník

V seriálu Deník na návštěvě se dnes ohlédneme za zvíkovským masopustem, obnoveným v roce 2013.

U znovuzrozené pochůzky tehdy stála Lenka Klimešová, která ještě někdejší koledu pamatuje jako malé děvče. „Přišlo mi to líto a říkala jsem si, že by se koleda měla obnovit už jen proto, že tradice se mají držet a navíc to posiluje vztahy mezi lidmi,“ říká Lenka Klimešová.

„Dala jsem s manželem Jiřím dohromady pár lidí a z toho, co mi vyprávěli zvíkovští pamětníci a co jsme sami znali z masopustu v Soběnově, jsme složili masopust u nás,“ vzpomíná obnovitelka zvíkovské koledy. Začátek byl skromný – tři koledníci, tři muzikanti a šest masek. „Ale každý rok se někdo přidal, takže poslední roky už byl masopust pořádný,“ říká k úspěchu akce Lenka Klimešová.

Kamarádka, která má své kořeny v Římově, pak přinesla mimo jiné doporučení držet se každý rok jednotného tématu – jednou to bylo ve znamení pohádky Mrazík, loni animovaný film Madagaskar. „Samozřejmě mezi maskami nesmí scházet holiči, doktoři, uklízeči,“ vypočítává s úsměvem Lenka Klimešová, která pro masopust vede i kroniku.

Nyní chodí šestičlenná koleda a masopust, aby v malé obci zbyl ve staveních někdo, pro koho se točí kolečko. Ale doprovod koledě tvoří i různé masky a účastní se nejen domácí. Přijedou i kamarádi z okolí nebo ti, co se už odstěhovali, ale ke Zvíkovu si udržují vztah. S muzikou vypomáhají sousedé ze Štěpánovic a Vlkovic. S těmi se také domlouvá termín koledy, aby se nešlo u sousedů najednou.

Na masopust navazuje ve Zvíkově o Velikonocích putování za zajíčkem, které předloni převzala do režie Bohumila Novotná. Děti plní úkoly, které prověřují jejich mrštnost nebo skokanské schopnosti a pak s maminkami hledají poklad, který schoval zajíček.

Masopust přenesla Lenka Klimešová i do lišovské základky, kde učí. Před lety nejprve s kolegyní Ivetou Špačkovou upekly dobrůtky pro děti, které na liščí neděli, první po masopustu (přesunutou na pátek) navěsily na lísky v atriu školy pro jednu třídu. Od druhého ročníku potom masopust ovládl celou základku a patronát nad ním převzala učitelka Růžena Mlsnová a koná se třeba i pochůzka městem s muzikou a koledou, při níž důležitá role připadne vždy žákům deváté třídy.