Nabíjí to a jde i Wifi. Mládež se ale bojí, že chytrá lavička dlouho nevydrží

České Budějovice - Na Sokolském ostrově byla v úterý usazena první chytrá lavička se solárním panelem v Českých Budějovicích.

Zájemci si z ní mohou nabíjet telefon přes USB nebo se připojit na WiFi. Mládežníci kolem ní poletující se však bojí, že stačí jedna větší party a lavička bude zničená.



Co říkají právě sedící studenti na chytré lavičce na tuto novinku? Karolína Percivalová z Budějovic je ráda, že se může připojit na Internet: „Lavička je moc pěkná a praktická. Obvykle se těžko připojím na WiFi z restaurace Potrefená husa. Nebo se snažím připojit na WiFi venkovní kavárny Coffe on the Go. Teď se snadno napojím na lavičku.“



Nadšení ale střídají obavy. „Bojím se, že se s ní něco stane. Moc dlouho tady podle mě nevydrží, ani to dřevo. Byla by to škoda,“ smířeně dodala studentka. V hloučku kolem ní se ozývaly výkřiky jako: „Bojím se, že to rozkradou. Dávám tomu týden, dva. Já řikám, jedna akce Toxymoronu a lavička končí. Snad to nikdo nerozkope. Snad to bude fungovat i za týden.“





Zničit tuto lavičku by byla opravdu škoda. Náměstek primátora Petr Podhola uvedl, že stála přes sto tisíc korun a na nákladech se podílela společnost E.ON. Že se lavička nezničí, doufá i on: „Věřím, že bude sloužit svému účelu, nestane se terčem vandalů, a že na chytrou lavičku budou usedat chytří lidé.“



Student Antonín Sypal, který se o lavičce právě dozvěděl, ji bere jako záchranou stanici: „Když budu mít vybitý telefon a budu nutně potřebovat, už vím, kam mám jít. Jeho kamarád Jan Vítovec zase oceňuje, že se společně se svou přítelkyní mohou usadit na lavičku a díky WiFi si pouštět videa v krásné přírodě.



Jsou však i tací, co se na lavičku dívají z jiného úhlu pohledu. „Přijde mi to jako hloupost. Mnohem radši bych viděl celistvý plán na rozvoj města s nějakým záměrem. Tohle mi přijde dost samoúčelné. Pokud byl totiž záměr poskytnout obyvatelům službu ve smyslu sdíleného charge pointu, každého by asi napadlo, jak to udělat smysluplněji,“ myslí si Jan Král z Českých Budějovic, který je posledních pět let s chytrými technologiemi v každodenním styku.